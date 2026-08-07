Ley de Tierras: cómo quedó el Frankenstein que creó Bullrich y que salió del Senado entre gallos y medianoche

La Libertad Avanza (LLA) consiguió la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero lo que salió del Senado tiene poco que ver con el proyecto original. Después de borrar la venta de tierras a extranjeros y retirar a último momento los cambios en la Ley de Manejo del Fuego, el oficialismo terminó aprobando un verdadero Frankenstein legislativo, armado con capítulos sueltos, retazos de reformas y artículos que sobrevivieron a una noche de negociaciones frenéticas.

La votación se produjo durante la madrugada, en una sesión marcada por la tensión y por un final inesperado. El proyecto obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra , y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados. La Libertad Avanza consiguió el respaldo de la UCR, el PRO y bloques provinciales, entre ellos La Neuquinidad y Despierta Chubut.

Así quedó la votación de la Ley de Tierras

La victoria, sin embargo, llegó después de dos retrocesos centrales porque primero, el oficialismo tuvo que eliminar el capítulo que flexibilizaba la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Después, apenas un minuto antes de la votación, retiró el capítulo referido a la Ley de Manejo del Fuego, ante la pérdida de apoyo entre sus aliados.

Entonces, ¿qué quedó afuera? La venta de tierras a extranjeros fue retirada antes de que el proyecto llegara al recinto. El capítulo buscaba modificar las restricciones vigentes y elevar los límites para la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros, una iniciativa que había generado rechazo de sectores políticos, organizaciones sociales y gobernadores que tomaron las calles de todo el país para manifestarse en contra, algo que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires terminó con una brutal represión y más de 28 detenidos.

Hay heridos por bala de goma y detenidos en los alrededores del Congreso. El gobierno una vez más quiere hacer pasar con represión una ley contra toda la población https://t.co/25yRfL77nQ pic.twitter.com/vMyc4sxlis — Prensa Obrera (@prensaobrera) August 6, 2026

El retroceso dejó al oficialismo sin uno de los ejes más polémicos de la reforma y también expuso que varios mandatarios provinciales que al principio habían acompañado al Gobierno pero luego decidieron retirar su respaldo cuando advirtieron el costo político de avanzar con la extranjerización del territorio argentino.

El segundo capítulo caído fue el de la Ley de Manejo del Fuego donde LLA pretendía eliminar las restricciones que impiden utilizar durante décadas los terrenos afectados por incendios. Pero el oficialismo no logró sostenerlo y decidió retirarlo del proyecto antes de la votación.

Se votó también la Ley de Manejo del Fuego

De esta manera, continúan vigentes los bloqueos de 30 años para tierras afectadas por determinados incendios y de 60 años cuando se trata de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales. Las prohibiciones habían sido incorporadas a la normativa vigente durante el gobierno anterior.

El Frankenstein que finalmente se aprobó, establece criterios más estrictos para las expropiaciones. La declaración de utilidad pública deberá tener una "interpretación restrictiva". Además, la expropiación deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzar ese fin.

En las afueras del Congreso se desarrollaba una fuerte movilización

El proyecto también fija un límite para el lucro cesante: no podrá superar el 30% del valor del daño emergente . La modificación reduce el margen de compensación que podría recibir un propietario frente a una expropiación estatal.

Otro tramo modifica la llamada Ley Pierri: el texto mantiene la posibilidad de que quienes ocupen un inmueble de manera pacífica, ostensible y continua durante diez años puedan solicitar el título de propiedad.

Casa Rosada

El capítulo referido a desalojos modifica el Código Procesal Civil y Comercial y el Código Civil y Comercial . La expulsión de ocupantes pasaría a tramitarse mediante un juicio sumarísimo, un procedimiento más rápido que el vigente.

También se incorpora una modificación vinculada a los alquileres donde, en caso de falta de pago, el locador tendrá 10 días corridos para recibir el importe adeudado . Si el inquilino no regulariza la situación, el propietario podrá iniciar una acción de desalojo que deberá tramitarse por el procedimiento más breve disponible. El proyecto crea, además, un Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble y una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria. El objetivo será establecer un portal web para solicitar, pagar y recibir informes, certificados y copias emitidas por cualquier registro de la propiedad del país.

La celebración de Bullrich y la represión

Mientras dentro del Congreso se negociaba artículo por artículo para evitar otra derrota, en las calles se desarrollaba una brutal represión policial. La postal fue la de una ley que se aprobaba con el recinto blindado y las fuerzas de seguridad lanzadas contra quienes protestaban afuera.

En medio de ese escenario, Patricia Bullrich publicó un video en su cuenta de X para celebrar la operación política y reivindicar "la rosca". La ministra también expresó: " El tango no se baila solo " y se mostró a los besos y a los abrazos con los funcionarios que le dieron el apoyo para sacar la ley.

El tango no se baila solo. pic.twitter.com/N4W8veRy4f — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 7, 2026

La frase buscó presentar la negociación con radicales, macristas y bloques provinciales como una muestra de habilidad política. Pero el resultado fue bastante menos épico: el oficialismo tuvo que quitar dos capítulos decisivos, perdió aliados durante la sesión y terminó con una ley recortada que ahora deberá atravesar el filtro de Diputados.

La Libertad Avanza podrá presumir los 37 votos a favor como una victoria parlamentaria. Pero el Frankenstein salió del laboratorio con un brazo menos, una pierna atada y la mitad de sus órganos legislativos en el camino. La ley de tierras para extranjeros desapareció, el capítulo del fuego se evaporó y lo que quedó en pie fue una reforma concentrada en limitar expropiaciones y acelerar desalojos. Ahora, la discusión recién empieza en Diputados.