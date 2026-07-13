Condenaron al ex senador Kueider en Paraguay por contrabando de dólares: por qué no irá a prisión

La justicia paraguaya dictó este lunes un veredicto contra el ex senador Edgardo Kueider, quien fue condenado a la pena de dos años de prisión tras ser hallado culpable del delito de contrabando en grado de tentativa.

El fallo del Tribunal Especializado en Delitos Económicos de Asunción marca un hito en la investigación por el intento de ingreso ilegal de una suma millonaria en dólares, aunque la ejecución de la pena quedó suspendida, permitiendo que el político evite la cárcel común bajo reglas de conduct a.

Kueider y su secretaria Iara Guinsel

La trama que derivó en esta sentencia estalló el 4 de diciembre de 2024 en la convulsionada frontera entre Foz do Iguaçu (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay) deon Kueider fue interceptado mientras manejaba su camioneta Chevrolet Trailblazer junto a su entonces secretaria, Iara Guinsel.

Durante la requisa oficial, las autoridades aduaneras descubrieron el cargamento oculto: un total de 211.102 dólares en efectivo que no habían sido declarados . Según la resolución de las juezas Elsa García, Adriana Planás y el juez Matías Garcete, la maniobra configuró un esquema de contrabando que buscaba vulnerar los controles fiscales del país vecino.

Edgardo Kueider y su ex secretaria Iara Guinsel

Por su parte, Guinsel recibió una condena de un año y diez meses de prisión, también con el beneficio de la suspensión de la ejecución; ambos procesados llevan cumpliendo arresto domiciliario en Paraguay desde hace un año y medio, tiempo que será computado a su favor.

Durante el proceso, la defensa técnica intentó una estrategia arriesgada al sostener que el dinero en efectivo no puede ser considerado "mercancía" y que, por ende, el delito de contrabando era inexistente; sin embargo, el tribunal desestimó el argumento y ratificó la culpabilidad de los acusados .

Argentina: el frente judicial más crítico

Si bien el capítulo paraguayo parece cerrarse con una condena en suspenso, la situación de Kueider en la Argentina es crítica ya que enfrenta un escenario explosivo en los tribunales, donde se lo procesó por lavado de activos. El foco de esta investigación es la adquisición de seis departamentos de lujo con cocheras en un exclusivo edificio de Asunción, una operación inmobiliaria que se sospecha que se realizó con fondos de origen ilícito.

Edgardo Kueider

En paralelo, Kueider encara dos expedientes por presunto enriquecimiento ilícito: uno en el Juzgado de Garantías de Concordia y otro en el Juzgado Federal de San Isidro, bajo la mirada de la jueza Sandra Arroyo Salgado. La magistrada ya solicitó formalmente su extradición, un trámite que ya cuenta con el aval paraguayo y solo aguarda la definición de competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El regreso de Edgardo Kueider al país podría tener un desenlace inmediato tras las rejas: la Cámara Federal de San Isidro rechazó recientemente un pedido de eximición de prisión, que significa que sin fueros y con una condena en el exterior, el exsenador quedaría a disposición de las autoridades policiales apenas pise suelo argentino para responder por la ruta del dinero que lo llevó de la frontera paraguaya a los edificios más caros de Asunción.