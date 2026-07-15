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¡Terror en Atlanta!

Batalla campal entre las barras de San Lorenzo y Huracán: el castigo que les espera en Argentina

Se enfrentaron a sillazos en el banderazo.

15 Julio de 2026 09:37
Batalla campal entre las barras de San Lorenzo y Huracán
Batalla campal entre las barras de San Lorenzo y Huracán

Mientras el mundo entero contenía el aliento esperando posibles cruces entre argentinos e ingleses, el horror brotó desde adentro, con lo más peligroso del fútbol argentino. Lo que debía ser una fiesta de orgullo y amor en las calles de Atlanta se transformó, en cuestión de segundos, en una zona de guerra cuando las facciones más pesadas de las barras de San Lorenzo Huracán protagonizaron una batalla campal que sembró el pánico entre familias e hinchas, dejando un saldo de heridos, detenidos y una vergüenza internacional difícil de borrar.

El clima ya venía enrarecido. Desde hace días, las redes sociales ardían con amenazas cruzadas entre La Butteler y la gente de Parque Patricios. La barra de San Lorenzo desembarcó en Estados Unidos con 24 personas, liderados por nombres que ya tienen "experiencia" en combates mundialistas como Pablo Acosta Darío Gómez (protagonistas de la gresca en Rusia 2018), escoltados por la primera línea: Michel Gabriele, Cristian TobioSebastián Farré Federico Scordamaglia.

Batalla campal entre las barras de San Lorenzo y Huracán
Batalla campal entre las barras de San Lorenzo y Huracán

Del otro lado, la barra de Huracán no se quedó atrás. A pesar de que su líder, el "Cone" De Respinis, no pudo viajar por estar cumpliendo prisión domiciliaria, su familia y el grupo de Pagola —con Sebastián Perone al mando—, junto a referentes como el "Bocón" Emiliano y el "Animal", venían agitando la previa. El detonante fue la ubicación: La Butteler había conseguido mejores sectores en los estadios, una "mojada de oreja" que los Quemeros no estaban dispuestos a dejar pasar.

Todo estalló ayer por la tarde en el banderazo oficial. Entre banderas de ExcursionistasRacingBarracas CentralAlmirante BrownBelgrano de Córdoba Independiente Rivadavia, el ambiente se cortaba con cuchillo. La orden de quienes financiaron el viaje era clara: "pasen inadvertidos". Pero la sed de desmadre fue más fuerte.

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Un grupo de la facción Pagola de Huracán comenzó a provocar a los de Boedo. Lo que empezó como un intercambio de insultos se convirtió en un infierno en milésimas de segundo: volaron sillas de un bar vecino, tablas de madera y golpes de puño en medio de una multitud que corría desesperada buscando refugio. El desbande fue total; el terror se apoderó de los hinchas que solo querían cantar por la Selección.

Batalla campal entre las barras de San Lorenzo y Huracán
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Admisión perpetua: el castigo que les espera

La intervención de la policía local fue inmediata y brutal. Varios agentes de seguridad yankees lograron calmar las aguas, aunque tres barras que se negaban a detener la pelea terminaron esposados y detenidos. 

Las consecuencias serán letales para estos violentos. Autoridades argentinas en contacto con el centro del FBI en Virginia confirmaron a TyC Sports que ya trabajan en la individualización de los agresores. La medida es drástica: derecho de admisión a perpetuidad; palabras más palabras menos, no volverán a pisar una cancha en Argentina mientras vivan.

Huracán  Selección Argentina  San Lorenzo

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