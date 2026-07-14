Una nena de 7 años se salvó de milagro de un brutal ataque sexual: la mamá reconoció sus gritos

El pueblo de Campo Grande, en el corazón de Misiones, despertó sacudido por una pesadilla que parecía no tener final. El viernes por la mañana, la rutina más inocente —una niña de siete años caminando hacia el kiosko de su abuela para comprar galletitas— se transformó en segundos en un escenario de horror absoluto.

Un adolescente de 17 años, armado con un cuchillo, interceptó a la pequeña en plena calle, le tapó la boca y la raptó en brazos. Lo que no sabía este joven es que la valentía de la víctima y el instinto feroz de una madre lograrían lo impensado: salvarla de un ataque sexual.

Capturas del video donde se ve al agresor llevarse a la nena de 7 años

El caso, que ya recorre el país con escalofrío, se reconstruyó gracias a los desgarradores relatos de Héctor, el padre de la menor, quien todavía no puede quitarse de la cabeza los "30 segundos más largos de su vida". Según detalló, el ataque se produjo a tan solo 20 metros de la puerta de su casa: "El ataque fue a 20 metros de mi casa. Ella siempre va con los hermanos mayores, pero ese día no quisieron acompañarla", comenzó relatando.

El hombre reveló el método de "engaño" que usó el criminal: "Ella me dijo que él la saludó en la calle y le dijo que la conocía a la mamá. Fue una conversación que duró muy poquito". Tras ganarse la confianza de la niña simulando conocer a su familia, el sujeto pasó al ataque de manera salvaje.

En cuestión de instantes, el joven le tapó la boca con fuerza, la alzó del suelo y la arrastró hacia un sector de monte, donde intentó cumplir su objetivo macabro. La niña forcejeó y logró emitir un grito ahogado. Esos tres segundos de sonido fueron el abismo entre la vida y el horror: "Alcanzamos a escuchar como un grito ahogado y mi señora me dice que era nuestra hija. Fue unos 30 segundos después que ella salió para ir al negocio de su abuela ", recordó el padre.

Cuando Héctor salió a la calle, ya no vio a su hija: "Yo salgo a la calle y no la veo, por eso empiezo a caminar hacia el kiosko, para buscarla. Fue ahí que vi tirado uno de sus zapatos en el lugar donde la levantó. Él la llevó como quince metros alzada y le decía que no grite porque tenía un cuchillo y le iba a hincar", reveló el hombre, reconstruyendo el camino de terror de la menor.

Capturas del video donde se ve al agresor llevarse a la nena de 7 años

La cercanía del padre fue la peor de las amenazas para el atacante: "Cuando yo me voy acercando al lugar donde se había escondido, él la suelta y sale a correr. Lo corrí dos cuadras pero no pude alcanzarlo y volví a buscar la moto para ver si podía encontrarlo", sostuvo Héctor, quien describió que su hija, en estado de shock, les contó que el sujeto intentó quitarle la ropa mientras la amenazaba con el arma blanca.

"Lala" el detenido: un adolescente con antecedentes y una madre cómplice

La indignación de la familia no tardó en convertirse en acción. Tras radicar la denuncia, una vecina aportó el dato clave: el atacante era conocido en el barrio como "Lala", tiene 17 años, ya registraba antecedentes por diversos delitos y vive en el Kilómetro 17, en la zona rural . Horas después, fue detenido y notificado en presencia de su madre del inicio de una causa por abuso sexual simple, quedando alojado en el Cemoas (Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes) bajo custodia del Servicio Penitenciario Provincial.

Mientras la Justicia provincial avanza con la investigación, la imagen de la pequeña es la más desgarradora: "Quedó con mucho miedo, no quiere quedar sola, le cuesta dormir. No quiere ir sola ni siquiera al baño", confesó su papá. Un trauma que pesará sobre ella mucho más que los 30 segundos que duró el calvario.