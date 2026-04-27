Un policía porteño murió tras la caída de un cartel que había sido chocado por un camión en la autopista

Un agente de la Policía de la Ciudad falleció de manera trágica este lunes en el barrio porteño de Flores, luego de que en horas de la tarde un cartel de la autopista 25 de Mayo lo aplastara, tras caer producto de un impacto accidental que hubo con un camión que circulaba por el camino administrador por Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA). Detuvieron al camionero, quien intentó huir sin conocer los estragos que había generado el golpe contra el artefacto urbano.

El cartel cayó a la altura del cruce de calles de Membrillar y Teniente Coronel Casimiro Recuero y el impacto fue directo en la Comisaría Vecinal 7A, que se encuentra ubicada justo debajo donde fue el dramático accidente. Según informaron los investigadores, el conductor del vehículo infractor había perdido el control momentos antes de impactar contra el cartel.

La Comisaría Vecinal 7A en donde cayó el cartel que mató al efectivo policial.

Los testimonios vertidos a la prensa aseguraron que el camión, que iba camino al centro porteño, chocó contras las defensas metálicas de la autopista, lo que derivó en el fuerte colapso del cartel, que impactó justo en la comisaría. En el último lapso de obras de AUSA este tipo de estructuras metálicas se encaminó a ser reemplazado por otras estructuras similares pero de concreto.

La distancia del cartel y el lugar del impacto es superior a los ocho metros, lo que generó la fuerza necesaria para que la estructura mate casi de inmediato a la víctima, quien recibió el impacto con su cabeza. En este contexto, una ambulancia del SAME concurrió de emergencia al lugar y constató el deceso del uniformado, quien sufrió lesiones de consideración.

El camión iba destino al centro por la Autopista 25 de Mayo.

Luego del choque, el camionero quiso continuar pero fue interceptado por un patrullero a la altura de la avenida Boedo y las autoridades decidieron detenerlo para evaluar posibles responsabilidades, en el marco de un -casi- intento de fuga practicado por el chofer. Según declaró a Crónica TV un vecino llamado Facundo, el objeto en cuestión era "verde, tenía las letras blancas e indicaba las bajadas de la autopista".