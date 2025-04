"Una monedita o no pasás": violento y salvaje "peaje" en el Triángulo de Bernal

Ni policías, ni patrulleros, ni una mísera sirena en el horizonte. Solo fuego, palos y amenazas a plena luz del día. En el corazón del conurbano bonaerense, en una escena que bien podría ser parte de una película distópica -pero es real y reciente-, un grupo de personas decidió cortar el tránsito en el Acceso Sudeste, a la altura del Triángulo de Bernal, y comenzó a cobrar un "peaje" informal a los automovilistas que se atrevían a pasar por allí. El precio: $200 pesos, "una monedita", o lo que sea. El método: amenazas, intimidación y chantaje. Una de las víctimas fue nada menos que el conductor de una ambulancia, que registró toda la secuencia con su celular.

En el video, al conductor se lo escucha decir mientras intenta avanzar: "Esto pasa acá, en Acceso Sudeste. Manguean plata". Pero no hay chance: un joven con gorra, cara descubierta y actitud desafiante se planta frente al vehículo y le espeta: "¿No tenés plata? Entonces no pasás. Chocame si querés". La situación es tan grotesca como peligrosa. Cuando el chofer insiste en que no lleva efectivo, otro joven aparece con una excusa distinta: "Estamos haciendo una colecta porque mataron a un nene, a mi primo". El relato cambia, pero la presión es la misma. No hay duelo, ni justicia: hay extorsión y violencia.

La ambulancia no estaba en emergencia, pero ¿y si lo hubiera estado? ¿Y si en vez de filmar la escena, el conductor hubiese estado transportando a una persona al borde de la muerte? En este nuevo orden sin ley, la tragedia queda librada al humor de un grupo que decide quién pasa y quién no en una ruta nacional. Las imágenes muestran columnas de humo, objetos quemados y varios hombres y mujeres exigiendo dinero entre los autos. Algunos, palos en mano, golpean vehículos, insultan a los conductores o directamente los obligan a retroceder. A la escena le falta poco para parecer una toma de rehenes. "El peaje trucho del conurbano", así lo bautizaron en las redes sociales.

Peaje clandestino en Villa Itatí, Bernal Oeste

En plataformas como X o TikTok, la secuencia se volvió viral. Pero el fenómeno no es nuevo. Basta con recorrer zonas calientes del conurbano para encontrarse con cortes donde se impone la ley del más fuerte y el que no paga, no pasa. ¿Y la Policía? Bien, gracias. Los comentarios en redes no tardaron en llegar. "Si quiere plata que venda el reloj que tiene o que se ponga a laburar", se indignó un vecino. "Nunca está la Policía. Manejan como quieren y no pasa nada", escribió otro. La bronca es general, pero el silencio también. La ambulancia finalmente logró avanzar, esquivando amenazas y autos detenidos. No pagó, pero se fue con un video que hoy es evidencia y denuncia.