Crece el escándalo con Rosalía: gran preocupación por la posible cancelación de sus shows en Argentina

La cantante española Rosalía pasó del amor al odio por parte de sus fanáticos y fanáticas argentinas luego de que compartiera una publicación hostil contra el país en el que brindará cuatro shows en el Movistar Arena a principios de agosto, tras la Final del Mundial 2026 en la cual España venció a los capitaneados por Lionel Messi. Si bien la organización aclaró que las devoluciones son hasta 10 días después de adquirido el ticket, las presiones crecen y el papelón podría ser peor si no hay devoluciones o si la silbatina contra la artista es la principal noticia.

Al aire de su programa en El Observador, la periodista Marina Calabró aseguró que el pedido de disculpas que hizo la española luego de la repercusión que tuvo la publicación que compartió de la actriz porno Mia Khalifa con la canción de ella de "La Perla", que habla de una ex pareja tóxica, no estuvieron motivadas por un arrepentimiento real sino por la presión que recibió en las redes sociales y las fechas que se le vienen en unos días.

"No le creo nada de lo que dijo", sostuvo luego de remarcar que, en caso de unas disculpas sentidas hubiera realizado al menos un video en el que muestre un verdadero arrepentimiento por el escándalo que se despertó. "¿Quién puede creer que tamaña estrella haga algo así?", se preguntó indignada.

En ese sentido aseguró que alrededor de los organizadores en el Movistar Arena hay preocupación por las repercusiones que tuvieron sus declaraciones, en el marco de la campaña antiargentina que estalló en las redes sociales. Si bien emitieron un comunicado en el cual explicaron la imposibilidad de devolución, la bronca crece y los pedidos son cada vez más, más allá de la paralización en las ventas que se generó.

El pedido de perdón de Rosalía

"Defensa del Consumidor está del lado del que la quiera devolver", señaló Calabró, quien luego explicó que deben devolverlas porque "el pacto con el artista se rompió", ya que fue la cantante la que cambió las condiciones. El enojo ya motivó que la Ciudad de Córdoba suspenda un homenaje sinfónico dedicado a Rosalía que estaba previsto para los próximos días, debido a la enorme cantidad de mensajes de odio que había despertado.

"Devuélvanle la entrada a aquellos que lo requieran, porque tampoco está bueno para el artista tener un público que no quiere estar ahí", lanzó Calabro a partir de estas nuevas repercusiones. "Me parece que es más caro el collar que el perro, señores", sintetizó al final, en relación a que es Movistar Arena podría verse manchado por lo que sucedió, más allá del dinero que pudiera o no perder.