Pedro Pascal redobló la apuesta: tras el "like" antiargentino, celebró el título de España y volvió a desatar la furia en las redes

La derrota de la Selección argentina en la final del Mundial sigue dejando repercusiones fuera de la cancha. Esta vez, el protagonista volvió a ser Pedro Pascal, quien, lejos de intentar bajar la tensión tras el escándalo por un polémico "me gusta" en Instagram, decidió volver a manifestarse en redes sociales y terminó alimentando aún más el enojo de miles de argentinos.

La nueva publicación de Pedro Pascal

El actor chileno, una de las figuras más importantes de Hollywood gracias a éxitos como The Last of Us, The Mandalorian y Game of Thrones, compartió en sus historias una fotografía de Lamine Yamal, Mikel Merino y Pau Cubarsí celebrando la conquista de España, un gesto que muchos interpretaron como una nueva provocación después de las críticas recibidas en los últimos días. La publicación fue leída por numerosos usuarios como una respuesta implícita a quienes lo habían cuestionado por haber interactuado previamente con un posteo que no solo se burlaba de la derrota de la Scaloneta, sino que además calificaba a los argentinos como racistas.

Todo comenzó cuando empezó a viralizarse una captura de pantalla que mostraba a Pascal dándole "me gusta" a una publicación de la cuenta @blakelythornton. El video mostraba a un grupo de personas bailando acompañado por la frase: "Gente negra viendo perder a la Argentina", una referencia a las acusaciones de racismo que circularon durante buena parte del Mundial y que se intensificaron tras la consagración española. El gesto sorprendió especialmente porque muchos de sus seguidores argentinos consideran que el actor conoce de primera mano la realidad del país y mantiene un fuerte vínculo personal con la Argentina.

La controversia llamó todavía más la atención por la estrecha relación que Pedro Pascal construyó durante años con la Argentina. Desde comienzos de este año se lo vincula sentimentalmente con el director de arte argentino Rafael Olarra, con quien fue fotografiado en distintas ocasiones por las calles de Nueva York, desde una salida por el Día de los Enamorados hasta una función de Cumbres borrascosas. Además, su hermana Javiera Balmaceda, ejecutiva de contenidos para Latinoamérica en Amazon Prime Video y parte del equipo de producción de Argentina, 1985, está casada con el productor argentino Fernando Gastón, y los sobrinos del actor nacieron en el país.

El posteo al que el actor chileno le dio "me gusta"

De hecho, durante la presentación de Los 4 Fantásticos: primeros pasos en México, cuando un periodista argentino lo saludó en la alfombra roja, Pascal respondió con entusiasmo: "¿Argentina? ¡Me encanta!" Y enseguida agregó: "Mi familia es argentina, mi cuñado es argentino, mis sobrinos son argentinos". Su vínculo con el cine nacional tampoco es nuevo.

En marzo de 2023 respaldó públicamente la candidatura de Argentina, 1985 al Oscar y destacó el valor histórico de la película. "Las Madres salieron a las calles a gritar en nombre de sus hijos desaparecidos bajo un sangriento régimen militar. Ningún otro país del mundo en ese momento se enfrentó a sus líderes genocidas para denunciar sus crímenes en busca de justicia".

Por eso, para muchos fanáticos, el episodio resultó todavía más difícil de comprender. Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de reproche hacia el actor chileno. Una usuaria escribió: "Una lástima que siendo chileno, que sabe nuestra historia, que tenés el poder de razonamiento y entender nuestra lucha o cómo vivimos como argentinos, elijas colgarte del odio".

Otra seguidora expresó su desilusión: "Si de alguien no me lo esperaba, era de vos, me duele porque yo era re fan tuya, una lástima que hayas caído en la propaganda antiargentina". Mientras que otro usuario comentó: "No quiero creer que Pedro Pascal, el actor que tanto admiro y quiero... Leí sobre su historia, la de su familia desde niño y aprendí a tenerle cariño además de admirarlo como actor; espero de corazón que no sea verdad lo que dicen".

Pedro Pascal

Incluso algunos decidieron dejar de seguirlo. "Gracias por avisar, ya es la cuarta persona que dejo de seguir y bloqueo". Hasta el momento, Pedro Pascal no realizó declaraciones públicas para explicar el motivo de su interacción con aquella publicación ni respondió a las críticas que inundaron sus perfiles.Sin embargo, la decisión de compartir ahora una imagen celebrando el campeonato español fue interpretada por muchos usuarios como una forma de redoblar la apuesta, en un contexto donde la denominada "campaña antiargentina" en redes sociales sigue generando fuertes discusiones.

El posteo de Samuel L. Jackson

El caso del actor chileno se suma al de otras celebridades internacionales que quedaron envueltas en controversias similares durante el Mundial. Entre ellas aparecen Samuel L. Jackson, quien compartió publicaciones que calificaban a la Argentina como un país racista, y también las cantantes Patti Smith y Rosalía, que tras recibir una ola de cuestionamientos terminaron pidiendo disculpas por sus publicaciones. Mientras tanto, el nombre de Pedro Pascal continúa ocupando un lugar destacado en esa "lista negra" que circula entre usuarios argentinos en las redes sociales.