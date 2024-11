Violencia adolescente en Lomas del Mirador: un alumno agredió a otro con golpes en el rostro

Cada 7 de noviembre, la UNESCO pone a los estudiantes, niños y niñas en primer plano. Bajo el tema "Proteger, Educar, Empoderar": "Los y las estudiantes exigen escuelas seguras e inclusivas", fue el lema propuesto para este 2024. A pocos días de esta conmemoración, un alumno de un colegio de Lomas del Mirador, La Matanza, del último año del secundario, molió a golpes a su compañero. La golpiza fue filmada y expuesta en redes sociales.

" Levantá el celular y filmá ", ordenó el agresor a otro compañero. Según se pudo observar en las imágenes, un alumno increpó a otro estudiante en plena clase y, tras agredir verbalmente, accedió a la violencia física. Por su parte, la víctima se encontraba con su grupo de amigos, sin previa interacción de a quien luego golpearía.

Bullying y agresión en Escuela Secundaria N° 80 de La Matanza

El episodio de violencia ocurrió en la Escuela Secundaria N° 80, ubicada en el cruce de Hernandarias y Charcas, a pocas cuadras de General Paz, y se viralizó en redes sociales, donde los usuarios lo tildaron de "cobarde" por golpear a otro menor de edad que se encontraba sentado. Por otro lado, llamó poderosamente la atención cómo ningún compañero intervino en la golpiza, lo que dio lugar a especular que es una actitud recurrente en aquél curso.

La víctima sufrió lesiones por las que tuvo que ser hospitalizado; actualmente, continúa recuperándose de los golpes. En tanto, su agresor fue apartado y suspendido por las autoridades educativas de la EES N° 80, en lo que sería su último año de secundario.

Desde la escuela no quisieron declarar ante los medios de comunicación, dejando en claro que cuentan con los protocolos indicados para estas instancias.

Las imágenes de la agresión recorrieron las plataformas digitales con gran rapidez, por lo que se conoció el nombre del joven quien no sólo fue suspendido del colegio, sino que además recibió numerosas amenazas por su "cobardía".

El agresor fue expulsado del colegio y del gimnasio

Por otra parte, se conoció el nombre del gimnasio donde entrenaba el estudiante: "El chico que está siendo escrachado por golpear al compañero en el colegio no viene hace un tiempo al gym, nosotros no somos responsables de su conducta y mucho menos avalamos ese tipo de violencia. Tampoco enseñamos ningún tipo de deporte de contacto físico. Por favor dejen de enviar mensajes y amenazas porque el ya no asiste al gym y ya tomamos las medidas correspondientes para que tampoco asista más", sacaron un comunicado en redes sociales, corriéndose de la responsabilidad que trascendió en redes.