"Si vos contás algo, yo mato a tu mamá": confirmaron la condena al hijo de Antonio Ríos por abusar de su sobrina

El hijo del cantante Antonio Ríos, Arnaldo Daniel Ríos, de 34 años, fue condenado por abusar de una menor de edad. El hombre había sido detenido en enero de 2022, luego de que la madre de la víctima, la sobrina de su ex pareja, presentara la denuncia a principios de 2020. El juicio, llevado a cabo por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de Lomas de Zamora, culminó con su condena en diciembre del año pasado. Y este jueves, la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires rechazó el recurso que había impuesto la defensa de Ríos y terminó confirmando la condena a 14 años de prisión por el abuso sexual de la menor.

Antonio Ríos y su hijo, condenado por abuso sexual

La decisión estuvo a cargo de los jueces Ricardo Maidana y Daniel Carral, quienes desestimaron por improcedente el recurso presentado en favor de Ríos. Según el fallo, los abogados defensores Carolina Rizzo y Alfredo Rocchi alegaron que el tribunal excedió sus facultades al rechazar pruebas y limitar la declaración del acusado. El condenado Ríos cometió los abusos cuando la menor tenía 8 años y siguió atacándola sexualmente hasta que cumplió los 11. Los hechos ocurrieron cuando Lorena Toloza, la madre de la víctima, no estaba en la casa. De acuerdo con la denuncia, el hombre atacaba a la nena, forzándola a realizar actividades sexuales.

Todo esto mientras la amenazaba e intimidada con un arma de fuego: "Si vos contás algo, yo mato a tu mamá". "Mi mamá la había mandado a buscar sal al piso de arriba y ahí pasó la primera vez. Después se repitió", había contado Toloza a Crónica. "Ella no se animó a contármelo porque sabe como soy. Entonces se lo contó a una de mis hermanas, que se lo contaron a mi mamá y ella me lo dijo. En ese momento yo me había casado y me había mudado a dos cuadras. Ahí ella contó todo pero después arrancó la pandemia y estuvo parado todo", agregó. Tras las pruebas y testimonios exhibidos durante el juicio, a Ríos se lo condenó a 14 años de prisión.

Cabe destacar que Ríos era efectivo de la Policía de la Ciudad y los abusos ocurrieron en una misma vivienda dividida de dos pisos sobre la calle Flores Sánchez al 1400 en la localidad de Ingeniero Budge. En planta baja vivía la víctima con su mamá y en el primer piso estaban junto a la tía de la nena. Los jueces consideraron que los delitos consistían en abuso sexual con acceso carnal, agravado por el aprovechamiento de la convivencia. De todas maneras, la mamá de la víctima consideró que se trata de una pena menor y advirtió que la fiscal Mariana Monti había solicitado 16 años de prisión. Una vez que se instaló el hecho en los medios,

El descargo de Antonio Ríos

Antonio Ríos, reconocido cantante y padre del agresor, se refirió solamente una vez a lo ocurrido a través de sus redes sociales. Estimados, debido a los hechos acaecidos en las últimas horas, que afecta directamente a mi familia y a mi persona, me veo obligado a realizar mi descargo", arrancó en su cuenta de Instagram Y sentenció: "Antes que nada, agradezco a los medios de comunicación por brindarme este espacio para poder expresarme públicamente. Por los hechos de público conocimiento, he de manifestar que nos encontramos a la espera de una resolución a este conflicto por las vías que corresponda, poniendo todo en manos de la Justicia y de nuestros abogados que trabajan arduamente. Vale aclarar que, por sugerencia de mi letrada, no haré ningún tipo de entrevista sobre los hechos, para resguardar no solo a mi hijo y a mi familia, sino también a la menor. Sin más que agregar, agradezco nuevamente por este espacio y les envío un saludo".