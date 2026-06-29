Volantazo en la causa Insaurralde - Cirio: las razones por las que no los llevaron presos "inmediatamente"

En un giro crucial dentro de la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, resolvió no detener al ex intendente Martín Insaurralde ni a su ex esposa, la modelo Jesica Cirio. Sin embargo, estableció una serie de medidas restrictivas para garantizar su colaboración con la justicia mientras avanza la causa identificada como FLP 38935/2023.

La decisión del magistrado llega en respuesta al pedido de detención formulado por el fiscal Sergio Mola, quien argumentó que existía un riesgo real de manipulación, destrucción, ocultamiento o alteración de pruebas. A pesar de ello, el juez consideró que la solicitud era "prematura" y "desproporcionada", subrayando que no se cuenta con pruebas suficientes para justificar una medida tan extrema en este momento del proceso.

Jesica Cirio y Martín Insaurralde

El fallo judicial pone de relieve varios puntos clave que fundamentaron la decisión del juez Armella:

Insuficiencia probatoria . Según el magistrado, el pedido de la fiscalía adolece de una "orfandad probatoria". En particular, se destacó que aún no se terminaron las pericias para determinar si efectivamente hubo un incremento patrimonial injustificado. Estas investigaciones, que ya cuentan con un avance del 91%, tienen previsto finalizar en julio de 2026, lo que deja al caso en una etapa preliminar.

. Según el magistrado, el pedido de la fiscalía adolece de una "orfandad probatoria". En particular, se destacó que aún no se terminaron las pericias para determinar si efectivamente hubo un incremento patrimonial injustificado. Estas investigaciones, que ya cuentan con un avance del 91%, tienen previsto finalizar en julio de 2026, lo que deja al caso en una etapa preliminar. Conducta de los imputados . Tanto Insaurralde como Cirio cumplen estrictamente con las obligaciones legales que se les impusieron previamente, como informar sobre sus movimientos. Además, ambos cuentan con domicilios fijos y no muestran indicios de querer eludir a la justicia; esto redujo significativamente el riesgo de fuga, uno de los principales argumentos esgrimidos por el fiscal.

. Tanto Insaurralde como Cirio cumplen estrictamente con las obligaciones legales que se les impusieron previamente, como informar sobre sus movimientos. Además, ambos cuentan con domicilios fijos y no muestran indicios de querer eludir a la justicia; esto redujo significativamente el riesgo de fuga, uno de los principales argumentos esgrimidos por el fiscal. El controvertido video del placard . Uno de los elementos más mediáticos del caso es el video grabado en 2023 que muestra fajos de dólares en un vestidor presuntamente perteneciente a Insaurralde en un barrio privado de San Vicente. No obstante, el juez destacó que aún no se ha podido confirmar ni el lugar ni la fecha exacta de la grabación y en la misma línea, subrayó la necesidad de realizar pericias para descartar posibles manipulaciones, ediciones o incluso el uso de inteligencia artificial en dicho material.

. Uno de los elementos más mediáticos del caso es el video grabado en 2023 que muestra fajos de dólares en un vestidor presuntamente perteneciente a Insaurralde en un barrio privado de San Vicente. No obstante, el juez destacó que aún no se ha podido confirmar ni el lugar ni la fecha exacta de la grabación y en la misma línea, subrayó la necesidad de realizar pericias para descartar posibles manipulaciones, ediciones o incluso el uso de inteligencia artificial en dicho material. Advertencia al Ministerio Público Fiscal . En su resolución, el juez Armella lanzó una crítica directa a la fiscalía por lo que calificó como una posible "sobreactuación" y "exposición mediática" del caso: "La posible divulgación de aspectos vinculados a la presente investigación podría conspirar contra el efectivo avance de las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos", expresó el juez.

Parte de la resolución del juez Luis Armella

Aunque no serán detenidos por ahora, Insaurralde, Cirio y otros imputados en la causa deberán cumplir con estrictas restricciones decretadas por el juez:

Prohibición de salida del país . Ninguno de los involucrados podrá abandonar el territorio argentino sin autorización judicial previa incluso los hijos de Insaurralde (Martín Luciano Insaurralde, Rodrigo Agustín Insaurralde) pero también Sofía Clérici y los empresarios Víctor Mario Donadío y Gastón Barrachina. Restricción geográfica . Los imputados no podrán alejarse más de 50 kilómetros de sus domicilios sin previa autorización del tribunal y deberán informar cualquier ausencia superior a 24 horas. Inhibición general de bienes . Esta medida, ya vigente previamente, sigue firme para todos los investigados. Actualización obligatoria del domicilio . Los imputados deberán informar cualquier cambio en su residencia dentro de un plazo máximo de 24 horas.

Sofía Clerici

La investigación contra Martín Insaurralde y Jesica Cirio abarca un período comprendido entre 2009 y 2023 y busca determinar si existió un incremento patrimonial injustificado durante ese tiempo. Además, se analiza si parte de esos bienes o fondos fueron incorporados al circuito legal mediante maniobras de lavado de dinero.

El caso cobró relevancia mediática tras la divulgación del video de los cientos de miles de dólares que mostró Jesica Cirio supuestamente en la casa de Martín Insaurralde. Este material llevó a la justicia a ordenar allanamientos en propiedades vinculadas a Cirio y a Elías Piccirillo, un financista que fue esposo de la modelo tras su divorcio con Insaurralde. Cabe destacar que Piccirillo actualmente cumple prisión domiciliaria por otra causa en la que se lo acusa de haber armado un operativo para imputar falsamente por narcotráfico a un acreedor.