"Yuyo" García, papá de Micaela, sobre la inminente detención de Néstor Pavón: "Un posible femicida no puede estar en la calle"

Néstor Pavón será juzgado nuevamente como coautor del femicidio de Micaela García, la joven de 21 años que fue arrebatada de sus amigos y de su familia en la madrugada del 1 de abril de 2017.

Si bien Pavón ya había sido condenado a cinco años de prisión, no llegó a cumplir la condena e incluso había recuperado su libertad. Sin embargo, a través de la lucha de su familia por encontrar la verdad y la justicia, hizo que el acompañante de Sebastián Wagner (condenado a prisión perpetua por el asesinato) vuelva a sentarse en el banquillo de los acusados.

Micaela García

En este contexto, BigBang accedió a la palabra de Néstor "Yuyo" García, papá de Micaela e impulsor de la Ley Micaela que brinda capacitaciones con perspectiva de género para los y las funcionarias del Estado Nacional.

Respecto a las novedades del caso, el papá de Micaela contó que la Corte Suprema Justicia de la Nación anulará la sentencia que realizó el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos que había dejado en libertad a Pavón. En la misma línea, aclaró que es la justicia la que duda sobre la responsabilidad del implicado en la muerte de Micaela por un posible "auto-encubrimiento".

Néstor "Yuyo" García, papá de Micaela

Sobre esto, Néstor apuntó: "Desde el primer momento, en el juicio de primera instancia, nos parecía que había pruebas suficientes como para condenarlo por violación y femicidio de Mica ". El punto de vista de la familia es coincidente con el de la Cámara de Casación entiende y el de la Fiscalía que "viene haciendo sus propias apelaciones en el mismo sentido en el que lo venimos haciendo nosotros", explicó.

Mucho se dijo sobre esta apelación y sobre cómo será juzgado Pavón y, consultado sobre la posibilidad de que se introduzca la perspectiva de género para tratar el caso, "Yuyo" analizó: "No sabemos cómo va a actuar el Tribunal en este caso; ya sabemos que ha sido asignado un fiscal en el día de ayer; en el interín desde que pasó todo esto en la provincia de Entre Ríos, ahora los juicios son por jurado".

Néstor Pavón

En esa misma línea analizó como un panorama " alentador " el juicio por jurado pues "en las sentencias que han tenido que ver con la temática, los juicios por jurado se han resuelto de una manera mucho más favorable que con un con un tribunal con tres jueces". Sin embargo, Néstor reflexionó: "También hemos visto que el juicio por jurado ha determinado algunas cosas y después la justicia -cuando las personas afectadas tienen mucho poder- terminan anulando lo que resuelve el juicio por jurado".

Contundente, el papá de Mica García, explicó que "en el Tribunal de Justicia de la Provincia y muchos jueces que resuelven en la provincia de Entre Ríos, no tienen perspectiva de género y los jurados que han intervenido en los últimos casos que han intervenido porque esto es relativamente nuevo", por eso concluyó que tienen "esperanzas" en esta nueva modalidad jurídica.

Fiscal Jorge Gamal Taleb

Ahora, la familia espera que se establezca una fecha precisa para el juicio y, aunque se deslizó que podría ser en marzo de 2025 todavía no hay claridad sobre esto. Por otra parte, se estableció que el fiscal para el caso será Jorge Gamal Taleb a quien "Yuyo" definió como "un buen fiscal".

La causa todavía tiene mucho por delante y se espera que Néstor Pavón establezca domicilio formal. A partir de ahí se avanzará para pedir prisión preventiva. Sobre esto, el papá de Micaela opinó: "Creemos que un posible femicida no puede estar en la calle conviviendo con el resto de la ciudadanía".

Un año de gobierno libertario, miles de derechos vulnerados

Después del femicidio de Micaela, "Yuyo" emprendió un largo camino como defensor de los derechos de las minorías y de las mujeres, un legado que le dejó su hija que era ferviente militante de causas sociales.

Micaela García

Es por eso que, ante la pregunta sobre cómo vive y qué reflexiones tiene frente al primer año de gobierno de Javier Milei, Néstor reflexionó: "Me parece muy grave que Argentina sea el único país que que internacionalmente ha votado en contra de la ampliación de derechos por cuestiones de género; también me parece un retroceso muy importante que el ministro de Justicia de la Nación (Mariano Cúneo Libarona) diga que la violencia por motivos género no existe cuando está totalmente comprobado que sí existe y que hay una desigualdad estructural que afecta fundamentalmente a las mujeres y a las disidencias negativamente, es muy grave".

Mariano Cúneo Libarona

Sin embargo, este militante tiene la visión puesta en el futuro: "Pero por otro lado esto va a pasar. No creo que un gobierno con estas características que está enfrentado a la tendencia que hay en el mundo en la ampliación de derechos pueda perdurar tanto en nuestro país" y, en ese sentido agregó: "Yo creo que en las elecciones del año que viene, la sociedad se va a expresar y va a dar un mensaje muy claro de que el pueblo argentino no quiere transitar este camino mayoritariamente".

Clarificando su mirada sobre cómo será el futuro en materia de derechos en Argentina, "Yuyo" expresó: "Tenemos que esperar que esto pase y vendrá un tiempo en donde se trabaje en un sentido coherente, no sólo en materia de género sino con aquellos que sufren más este sistema de capitalismo atroz que cada vez es más fuerte y que cada vez genera más desigualdad, empiece a retroceder. Nuestro país avanzó mucho y con mucha conciencia en un sentido inverso al que quiere ir el Ejecutivo actual y eso no se va a perder en unos pocos años de gobierno".

Ley Base y ataque a derechos fundamentales

Consultado sobre las reacciones sociales de la Ley Micaela, "Yuyo" dio su análisis tras casi una década de su promulgación, el 10 de enero de 2019: "Se sabe que los cambios no van a ser radicales porque estamos hablando de cambiar las conductas de las personas, también vemos que donde la Ley Micaela se ha aplicado las cosas vienen mejorando. No a la velocidad que nosotros quisiéramos, pero hoy las denuncias se están tomando mucho mejor que las que se tomaban antes", ejemplificó.

Además, amplió: "También sabemos que, en muchos casos, no es porque hayan incorporado perspectiva de género, sino que hay un miedo a una sanción de la sociedad respecto de -vamos a suponer la Policía cuando toma una denuncia- que no se la tome correctamente, pero en definitiva las denuncias se están tomando bien".

Micaela García

Néstor contó la tensión que se vivió durante el primer mes de gobierno de La Libertad Avanza con Javier Milei a la cabeza cuando el Ejecutivo intentó -casi- derogar la Ley Micaela. Fueron al menos 48 horas las que estuvo reunido con diferentes bloques para que esta normativa no se derogue.

Las respuestas fueron contundentes: "La respuesta del radicalismo, del bloque de (Miguel Ángel) Pichetto, el bloque de Innovación Federal y un número muy importante de diputadas y diputados del PRO, plantearon que no acompañaban nada si tocaban la Ley Micaela", relató "Yuyo" y siguió: "Después de eso, no incluyeron ningún tipo de modificación más respecto a la Ley. Estaban dispuestos a acompañar en algunas cuestiones que tenían que ver con lo económico, pero no en las cuestiones de derechos humanos ni de género. Entonces se los hizo retroceder, y después nunca más el gobierno intentó tocarla ".

Micaela García

Si bien Néstor "Yuyo" García denunció que "no se aplica la Ley" y que no "están haciendo capacitaciones en el Ejecutivo Nacional ni en el Congreso de la Nación", establecimientos donde reina la ultraderecha de Javier Milei, lo cierto es que según su visión "que una norma no se modifique, puede haber esperanzas de que hay algunas cosas que no van a cambiar". En línea con ese pensamiento, analizó: "La respuesta que recibí fue contundente y de un día para el otro hubo una propuesta intermedia del Gobierno porque los bloques fueron muy claros y le dijeron 'si se toca la Ley Micaela, no acompañamos nada'".