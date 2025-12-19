2026, el peor año para José Luis Espert: uno por uno los bienes que no declaró y el avance de la causa

Sorprendió la reciente decisión del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien ordenó la prohibición de actuar sobre los bienes del economista y ex diputado libertario José Luis Espert. La medida, que también alcanza a su esposa María Mercedes González y a otras figuras cercanas, forma parte de una investigación por presunto lavado de dinero relacionado con el empresario Fred Machado, extraditado a Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico.

La causa se inició cuando el abogado y diputado Juan Grabois descubrió y denunció una transferencia de 200.000 dólares desde una cuenta vinculada a Machado hacia Espert. Según el abogado denunciante Yamil Castro Bianchi, la justicia ya corroboró las irregularidades financieras del excandidato de La Libertad Avanza: "Esto confirma que todo lo que se fue denunciando, la Justicia ya lo ha corroborado, es decir: omisiones en las declaraciones juradas, cuentas en el exterior que no estaban declaradas con muchísimos dólares que nada coincide con la última versión que quiso dar", afirmó.

José Luis Espert y Fred Machado

El fallo judicial detalla una serie de irregularidades en las declaraciones juradas de Espert, que incluyen:

Cuentas bancarias no declaradas . La cuenta N°40611172 del banco Morgan Stanley y una cuenta en el exterior donde habría recibido 30.000 dólares de Wellington Capital Markets Ltd;

. La cuenta N°40611172 del banco Morgan Stanley y una cuenta en el exterior donde habría recibido 30.000 dólares de Wellington Capital Markets Ltd; Participaciones societarias omitidas . Su vínculo con la firma Varianza SA y un condominio compartido con su hermano y su madre;

. Su vínculo con la firma Varianza SA y un condominio compartido con su hermano y su madre; Subvaluación de bienes . Inmuebles como el ubicado en Pergamino (Buenos Aires) y participaciones en sociedades fueron declarados con valores cuestionables;

. Inmuebles como el ubicado en Pergamino (Buenos Aires) y participaciones en sociedades fueron declarados con valores cuestionables; Contratos y facturación alterada . Un contrato con la entidad guatemalteca "Minas del Pueblo" no fue reportado, y se descubrieron correos electrónicos que evidencian maniobras para ajustar declaraciones fiscales;

. Un contrato con la entidad guatemalteca "Minas del Pueblo" no fue reportado, y se descubrieron correos electrónicos que evidencian maniobras para ajustar declaraciones fiscales; Movimientos vehiculares sospechosos . Cambios en la titularidad de un vehículo no reflejaron correctamente el valor real del bien.

Es por eso que la medida cautelar es tan importante: busca evitar la venta o manipulación de estos activos mientras avanza la investigación. Entre los bienes embargados se encuentran su quinta en Escobar, vehículos, sociedades y hasta el sello electoral Avanza Libertad.

José Luis Espert

El caso estalló en pleno auge de Espert como figura clave de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. La presión mediática y política obligó al economista a renunciar a su candidatura, decisión respaldada por Javier Milei, quien buscó mitigar -cuando no negar- el impacto negativo en las elecciones de octubre de 2025.