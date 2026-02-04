Reforma laboral libertaria: reunión de gobernadores quedó en suspenso tras un llamado de Santilli

La esperada reunión de un grupo de gobernadores para debatir sobre la reforma laboral impulsada por Javier Milei fue suspendida de manera abrupta, dejando en el aire las expectativas y dudas sobre el futuro de uno de los proyectos más polémicos del oficialismo de La Libertad Avanza. Según trascendió, un llamado del ministro del Interior Diego Santilli fue el detonante que terminó por desactivar el encuentro, que iba a realizarse este mediodía en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El encuentro tenía como objetivo principal discutir los detalles del proyecto que busca una "modernización del sistema laboral", según alegan los libertarios y que, de aprobarse, implicaría cambios significativos en las relaciones entre empleadores y trabajadores.

El CFI, tradicional espacio de diálogo entre las provincias, había sido elegido como el lugar para esta reunión clave. Los gobernadores peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa) lideraban la convocatoria, con la intención de sumar aliados independientes para reforzar su postura crítica frente a algunos aspectos de la reforma laboral. Sin embargo, la maniobra se diluyó rápidamente ante la falta de quórum y las excusas de último momento.

Kicillof, uno de los principales impulsores del encuentro, argumentó problemas de agenda debido a una recorrida en el sur bonaerense. Por su parte, Ignacio Torres, gobernador de Chubut, justificó su ausencia alegando su compromiso con la lucha contra los incendios que afectan a su provincia. Estas ausencias, junto con la negativa inicial de otros mandatarios como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), dejaron a los organizadores sin el respaldo necesario para llevar adelante la reunión.

El bloque oficialista también enfrentó divisiones internas y presiones externas. Gobernadores aliados de La Libertad Avanza, como Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Alfredo Cornejo (Mendoza), se mantuvieron al margen del encuentro. Según fuentes cercanas, estos mandatarios trabajaron activamente para evitar una foto conjunta que pudiera interpretarse como una oposición unificada a la reforma laboral.

La suspensión del encuentro fue interpretada para los adentros de Casa Rosada como un triunfo estratégico de Santilli, quien habría tomado un rol clave para desactivar la reunión. Según fuentes cercanas al PRO, Santilli se comunicó con varios gobernadores dialoguistas, entre ellos Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), logrando convencerlos de no asistir.

El pampeano Ziliotto, en particular, reconoció públicamente que el capítulo fiscal de la reforma laboral genera preocupación en las provincias debido al impacto que tendría en la recaudación por Ganancias. Sin embargo, también señaló que este no es el principal punto de conflicto y pidió que se amplíe el debate para incluir a sectores clave como los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas. "Una reforma laboral tiene que beneficiar a todos", enfatizó Ziliotto, marcando distancia con la postura más radical del oficialismo libertario.

En paralelo al frustrado encuentro en el CFI, el Gobierno nacional convocó a una reunión de la Mesa Política en Casa Rosada para analizar el estado de las negociaciones en torno a las reformas clave impulsadas por el presidente Milei. Entre ellas, la reforma laboral ocupa un lugar central y será tratada en el Senado dentro de una semana, según lo previsto por el oficialismo.

En este contexto, Patricia Bullrich, senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, se convirtió en una figura crucial para garantizar los votos necesarios en la Cámara Alta. Ayer mantuvo reuniones con legisladores para medir el nivel de adhesión al proyecto y anticipar posibles obstáculos en su aprobación: "A priori, Patricia hará un pantallazo de cómo viene la votación, puntos que pueden generar algún conflicto si es que lo hay y alternativas si eso ocurre"