Sebastián Villa reavivó la posibilidad de jugar en River y contestó las críticas bosteras: "Soy un trabajador"

Cuando las causas por violencia de género lograron que Sebastián Villa se fuera de Boca con más pena que gloria, todo indicaba que la carrera del futbolista había terminado. Aunque tras pagar su condena comenzó a brillar en Independiente Rivadavia de Mendoza a tal punto de que su nombre sonó en River Plate en el último mercado de pases y a sus 29 años. Si bien la posibilidad parecía haberse apagado, ahora revivió con las últimas declaraciones que dejó el delantero.

"Todo puede pasar Juanfer (Quintero) es mi hermano y las puertas están abiertas", reveló Villa ante las preguntas que le hicieron desde la señal ESPN. La afirmación volvió a generar un revuelo en el fútbol argentino, que se cocina en su propio morbo ante la posibilidad de esta historia. Al mismo tiempo, el delantero extremo aclaró que sigue defendiendo los colores de su club, que este año tendrá el desafío de jugar la Copa Libertadores de América tras haberse impuesto a Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina 2025.

El abrazo entre Juanfer Quintero y Sebastián Villa.

"El apoyo de la gente, de los dirigentes, del técnico y de los jugadores es muy grande. Estoy agradecido a todos. Estamos para grandes cosas y esperamos rendir bien también en la Libertadores", aseguró Villa en relación al club mendocino, luego de haber vuelto a las canchas el fin de semana pasado, donde logró dar una asistencia para que su equipo se imponga 2 a 1 ante Sarmiento.

La noticia no alegró para nada al mundo xeneize, como era de esperarse por la trascendencia del caso. "Yo soy un trabajador", explicó el delantero ante los cuestionamientos que buscaban definirlo como una suerte de traidor por haber manifestado que se pondría la remera de la banda roja. ""Por ahí algunos me escribían o me decían cosas en la calle, pero mi trabajo es jugar al fútbol. Siempre voy a querer lo mejor para mi familia", precisó.

Sebastián Villa fue condenado a dos años de prisión por violencia de género.

El colombiano ya pagó la condena de dos años y medio por la violencia de género que ejerció contra su ex Daniela Cortés y fue absuelto en la otra causa judicial que había en su contra. "Todos cometemos errores, lo pagué. Soy una persona más madura y pude renacer gracias a Dios", confesó. "Con mi esposa vamos a tener una niña y pienso en mi futuro y en el de mi familia", agregó en relación a las oportunidades laborales del futuro.

Al mismo tiempo no perdió la ilusión de poder volver a ponerse la camiseta del seleccionado de su país, a meses de que comience un nuevo mundial de fútbol. "Ojalá que el profe Néstor Lorenzo pueda ver lo que uno hace. Mientras esté acá, voy a dar todo por este club", afirmó Villa.