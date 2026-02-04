La historia del rescate del sable de San Martín: la cautelar que podría frenar los planes de Javier y Karina Milei

El sable corvo del General José de San Martín es un símbolo de la gesta libertadora y un objeto de profundo valor histórico y cultural para los y las argentinas. Sin embargo, en los últimos días, esta reliquia quedó en el centro de una controversia política que pone en jaque su conservación y su significado como patrimonio nacional.

La decisión del gobierno de Javier Milei de trasladar el sable desde el Museo Histórico Nacional (MHN) al Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo desató una una tormenta de críticas, renuncias y acciones judiciales que podrían frustrar el acto oficial previsto para el 7 de febrero.

El sable de San Martín

El abogado Nicolás Rechanik, en representación de la familia de descendientes de Manuelita Rosas, presentó una medida cautelar ante la Cámara Contenciosa Administrativa Federal con el objetivo de impedir el traslado del sable corvo. En sus declaraciones para BigBang , Rechanik subrayó la importancia de preservar esta pieza histórica en su ubicación actual, el MHN, donde se encuentra bajo estrictas medidas de conservación: "La noticia llegó por los medios de comunicación. Se empezó a filtrar y las mismas autoridades del gobierno empezaron a decir respecto del acto del 7 de febrero", afirmó.

Cabe destacar que el sable fue donado bajo una "donación con cargo", lo que implica una obligación legal de mantenerlo accesible al público en el museo: "Solicitamos la medida cautelar autónoma, por lo menos con una prohibición de innovar respecto al sable: que expliquen qué van a hacer, qué es lo que quieren hacer. Hay una donación con cargo, la que estarían incumpliendo", explicó.

Museo Histórico Nacional

El abogado no escatimó críticas hacia la decisión del gobierno, calificándola como una "locura". "Lo más grave de todo es que ponen en riesgo las cuestiones de conservación que sabe en el Museo Histórico Nacional respecto del sable. Es un bien no solamente muy importante -el más importante de nuestra historia- es muy delicado, pretenden pasearlo, subirlo a un helicóptero , es realmente una locura", sentenció.

Renuncias y tensiones en el MHN

La polémica generada por el decreto presidencial tuvo consecuencias inmediatas en el ámbito cultural. María Inés Rodríguez Aguilar, directora del MHN, presentó su renuncia indeclinable tras la publicación oficial de la medida. En su carta, Rodríguez Aguilar expresó su "disconformidad a las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo" y advirtió sobre las implicancias negativas que esta decisión podría tener para el patrimonio cultural argentino.

María Inés Rodríguez Aguilar

En declaraciones al diario Clarín, la historiadora recordó que este tipo de conflictos no son nuevos en la historia argentina. "Ya pasó en 1844 cuando San Martín se lo dona a Rosas, luego cuando interviene Sarmiento y así forma parte de los sectarismos extremos que hacen a la sociedad", señaló.

En este contexto, abre los interrogantes sobre quién será el próximo director o directora del MHN, un cargo que deberá ser concursado este año bajo la supervisión del secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, quien hasta ahora sostiene un perfil bajo en esta controversia.

Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de La Libertad Avanza, mira para otro lado

Uno de los aspectos más controvertidos del traslado del sable corvo es el papel que habría jugado Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia. Según trascendió, Karina mantiene una relación cercana con Bettina Bulgheroni, presidenta de la Fundación de Granaderos, entidad que financia las reformas en el Museo del Regimiento de Granaderos, destino final del sable según el decreto presidencial.

Esta decisión podría ser un gesto político hacia el Ejército y un reconocimiento al Regimiento de Granaderos, cuyo vínculo con el presidente Milei se estrechó en 2025 al ser designado como "granadero honorífico".

Karina Milei y Bettina Bulgheroni en el acto de aniversario de la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín

El traslado del sable corvo no solo genera tensiones políticas, sino también serias preocupaciones técnicas: es que el MHN cuenta con un sistema avanzado de conservación y protección para garantizar la integridad de esta pieza única. En contraste, el Museo del Regimiento de Granaderos no dispone actualmente de un equipo especializado en conservación y opera mayormente como un "museo de réplicas".

A pesar de ello, los preparativos para el acto oficial del 7 de febrero avanzan a toda velocidad. Según fuentes del Ministerio de Defensa bajo el ala de Carlos Presti, una restauradora fue enviada por la Subsecretaría de Patrimonio Cultural para evaluar las condiciones del sable antes del traslado. No obstante, los expertos temen que este proceso apresurado pueda comprometer la seguridad y preservación del objeto histórico.

Carlos Alberto Presti, ministro de Defensa que aprobó el traslado del sable de San Martín

El sable corvo es un símbolo cargado de significado. Desde 1897 estuvo bajo custodia estatal y desde 2015 se encuentra exhibido en el MHN gracias a un decreto firmado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Su traslado al Regimiento de Granaderos no solo plantea dudas sobre su conservación, sino también sobre el respeto a los términos bajo los cuales fue donado.

Nicolás Rechanik reflexionó: "Creemos que no hay argumentos para hacer lo que están haciendo, por lo tanto esperamos que la justicia nos dé la razón. En caso que no nos diera la razón sería más evidentemente por cuestiones políticas que jurídicas. La jurisprudencia está de nuestro lado".