"Casa y miedo": los dibujos del niño de 8 años asesinado por su padre en Lomas de Zamora que anunciaban la tragedia

Los dibujos que realizó en el marco de una tarea escolar Joaquín Ruffo de ocho años, el niño que fue asesinado por su padre en Lomas de Zamora, revelaron indicios acerca de la preocupación que tenía el menor en su hogar, expusieron la evitabilidad del crimen ocurrido hace cuatro meses y derivaron en la presentación de una mediación judicial por parte de la madre Natalia Clark al colegio French de Banfield.

"Completá las caras de estos chicos con las expresiones que más te gusten", demandaba la consigna. Allí Joaquín escribió: "Colegio: tranquilo y cansancio", "Salida con amigos: gracioso" y "Casa: miedo". La docente que la corrigió no notó nada extraño allí y calificó la tarea como "súper", con su lapicera color verde. "Yo fui a hablar al día siguiente y como venían las vacaciones de invierno me ignoraron", comentó Clark ante TN.

Las tareas de Joaquín Ruffo que podrían haber evitado que su padre lo asesine.

"Le pedí a la directora llorando saber con qué docente tenía el taller. Me dijo, pedí hablar con ella y nunca nadie se comunicó conmigo", confesó la mamá de la víctima. La mujer está convencida de que detrás de esta tarea había una confesión del peligro que atravesaba y que, de haber obrado bien el colegio, el crimen podía haberse evitado.

En ese sentido, el abogado Diego Lugones, representante de la mamá de Joaquín, cuestionó la "negligencia" que mostró la escuela. "Joaquín daba un montón de indicios de que tenía miedo en la casa, y el colegio debió hacer una denuncia al tomar conocimiento, no solo por el padre, sino por la madre, porque no sabían de donde salía el miedo. Capaz, si hacían la denuncia, no estábamos hoy con esta situación", explicó.

El letrado aseguró que, luego de la mediación judicial, avanzarán con una denuncia formal contra el colegio French de Banfield. "El viernes 12 de diciembre teníamos la mediación con el colegio -por daños y perjuicios- y nadie se presentó. Ellos saben que hay reglas a seguir, en este caso debería haber una denuncia directa a Defensoría del Menor para saber por qué él había escrito este pedido de ayuda. Muy claro, corregido con tilde verde y que decía 'Felices vacaciones de invierno, que todos tus sueños se hagan realidad'", lamentó.

"Cuando fui a buscar su boletín y presenté su certificado de defunción como me pidieron, me hablaron maravillas de él, como yo sabía, porque era un chico que no llevaba problemas. Pero al único pedido de ayuda que solicité, me ignoraron, y a él lo ignoraron también. Tal vez si alguien hubiera prestado atención y la docente hubiera hecho su trabajo, hoy sería otra la historia", recordó Natalia, todavía abrumada por la tragedia de su hijo.

Enzo Joaquín Ruffo y Alejandro, su padre y principal apuntado de su asesinato.

Alejandro Ruffo, papá de Joaquín, mató a su hijo por celos a su madre, de quien se estaba separando. Le tapó la cabeza con una almohada una noche que había quedado solo con él y en la cual ella había salido. La promesa que había hecho el asesino era que iba a abandonar el hogar, aunque mientras seguía residiendo ahí se exacerbaba su violencia verbal hacia el menor y se evidenciaban los celos que lo motorizaban.

El día del crimen Alejandro subió posteos ofensivos contra Natalia y ella comenzó a sospechar. Horas antes él la había llevado hasta la combi para ir a trabajar y ella a las horas notó cosas extrañas. Joaquín no había ido a la escuela, algo que comprobó por teléfono luego de que él no le hiciera la habitual llamada telefónica a ella una vez llegado al colegio.

Cuando regresó cerca de las 10 de la mañana con un patrullero se encontró con el panorama del horror. Su hijo asfixiado y el papá ensangrentado tras haber querido suicidarse. No pudo concretar eso y fue trasladado al Hospital Gandulfo. Ella aseguró que él no tenía problemas mentales como para hacer algo así, aunque es un hecho que la defensa de él se sostiene en eso para evitar pagar por lo que hizo. "No es un padre, no es un ser humano. Sabía que haciéndole daño a Joaqui daba en el talón de Aquiles de su mamá", reclamó Natalia.