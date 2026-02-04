Cancelaron a Fátima Flórez en un evento LGBTIQ+ y respondió: "Esto que pasó no es grato y te descoloca"

En las últimas horas, el nombre de Fátima Flórez quedó envuelta en un nuevo escándalo en Mar del Plata tras la cancelación de un evento al que había sido convocada. La humorista iba a ser distinguida como Reina LGBTIQ+ en un emblemático boliche local, pero el staff artístico se rebeló contra la decisión y forzó la suspensión.

Lo que se proyectaba como una noche de festejo terminó convirtiéndose en un conflicto político y mediático que escaló rápidamente en la costa atlántica: "Queremos comunicar que el evento anunciado queda SUSPENDIDO", informaron desde la organización a través de un comunicado oficial.

Fátima Florez iba a ser distinguida como Reina LGBTIQ+ pero su cercanía a Milei la manchó

En el mismo mensaje, el boliche intentó despegar a la actriz de cualquier lectura partidaria y responder a las críticas que circularon con fuerza en redes sociales: "Éxtasis no tiene afiliación ni lineamiento político. Nunca fue ni será un espacio partidario", aclararon.

Sin embargo, según trascendió, el rechazo del equipo artístico estuvo directamente vinculado a la cercanía pública de Flórez con el presidente Javier Milei, a quien consideran representante de discursos que atentan contra derechos adquiridos por el colectivo LGBTIQ+. En ese sentido, los trabajadores enviaron un mensaje contundente a la dueña del local: "No voy a estar en el mismo escenario que Fátima cuando ella está pegada a alguien que desestima a la comunidad". Frente a este escenario, la propietaria del boliche decidió retirar la invitación para evitar posibles protestas sobre el escenario o un escándalo mayor durante el show en vivo.

Comunicado del boliche que suspendió un evento para desvincularse de Fátima Flórez

Lejos de quedarse callada, Flórez habló sobre su cancelación en diálogo con Puro Show. "Nos limpiaron", lanzó con ironía Marcelo Polino, quien la acompañaba. La actriz, en cambio, optó por un tono más serio: "Nos enteramos recién. Me sorprendió, pero tomen la decisión que tomen creo que vivimos en democracia y me parece bien".

Desde el boliche aseguraron que los trabajadores no se sienten cómodos con el entorno político del presidente, y en ese marco la imitadora volvió a apelar al concepto de democracia, incluso cuando desde el oficialismo se descalifica a quienes se pronuncian en contra: "Si es la decisión que el boliche tomó, entonces está bien. Lo respetamos. De más está decir que las puertas del teatro están abiertas si quieren entregar el premio acá , pero si lo quieren suspender está bien", sostuvo.

"Estoy orgullosa porque siempre recibí premios y me enorgullecen totalmente. Siempre fue un momento de festejo para mí. Esto que pasó no es grato y te descoloca , pero vivimos en democracia y cada uno tiene la libertad de tomar la decisión que quiera. Si me corren a un costado, me corren", sentenció la actriz. Por su parte, Polino buscó despegarse del rechazo del colectivo y apuntó contra la decisión empresarial: "Están diciendo que la comunidad rechaza, pero no es la comunidad: es el propietario de un lugar privado. Es una persona privada que tiene un lugar privado y que tomó la decisión de levantar un evento al cual nos convocó".

Finalmente, Fátima Flórez cerró con un mensaje conciliador: "Lo lindo es dar amor y no desamor. Empezamos a abrazarnos y a unirnos más. Si no quieren que estemos, no estamos, pero en paz, con alegría y con humor".