Dura frase de Leticia Siciliani sobre la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro

Mientras Griselda Siciliani se refugia de la exposición mediática tras su separación de Luciano Castro, su entorno más cercano alza la voz en su defensa. El audio de "Hola, guapa" no solo ya es un meme nacional, sino que además defraudó a quienes más querían al actor. Entre ellos, Leticia Siciliani, quien por respeto a su hermana trató de mantener la cordura al referirse a la polémica.

La actriz habló con Moria Casán y se destacó por su sinceridad: "Con mis hermanos nos acompañamos en todo. Yo estaba en Mar del Plata cuando pasó todo, así que estuve mucho con ella. No fue una tragedia . La acompañé más que nada en lo mediático, que es una fiaca", explicó.

Leticia Siciliani contó cómo acompañó a su hermana, Griselda Siciliani, tras el polémico audio de "Hola guapa"

Si bien muchas personas, tras una separación, necesitan encerrarse unos días para recomponerse y volver a mostrarse con más fuerza, Griselda no es así: "Ella está bárbara: grabó Envidiosa y tu serie, Moria, ahora está filmando una peli... No para de laburar y no tiene cabeza para otra cosa ", contó la influencer sobre su hermana.

Leticia Siciliani, además, consiguió una nominación a Actuación de Reparto en los Premios Estrella de Mar 2026 por su trabajo en el musical La llamada. Sin embargo, sus logros profesionales quedaron momentáneamente en segundo plano por su cercanía con una de las protagonistas de la separación más comentada desde que comenzó el 2026.

En ese marco, desde el programa le consultaron por el supuesto pasacalle que habría hecho Castro para reconquistar a Griselda: "Siempre quedó todo bárbaro con sus ex, más allá de las cosas. No me la imagino a ella hablando mal de una ex pareja . Así que si no lo hace, yo menos. Charlamos el tema como una cosa más y tratamos de desdramatizar lo que pasó con Luciano", sentenció.

Además, Leticia sorprendió al contar que actualmente es compañera de trabajo del actor en una serie: "Con Lu somos colegas y estamos filmando juntos. Grabamos todo el año pasado. Además, lo conozco desde chiquita porque ellos estuvieron de novios hace años. Ahora mi vínculo con él sigue desde ese lado, desde lo laboral".

Griselda Siciliani y su hermana Leticia

En paralelo, distintos periodistas aseguraron que Luciano Castro estaría dispuesto a hacer todo lo posible para reconquistar a Griselda Siciliani. "Siente que está perdiendo al amor de su vida y eso lo pone triste y lo bajonea, porque él quería quedarse hasta el final con ella", contó Paula Varela. En este contexto, la pregunta queda abierta: ¿volverá a quedar en ridículo con tal de recuperar a su ex?