A lo Horacio Pagani, un ex entrenador francés dijo que "el fútbol no está hecho para caderas anchas"

El fútbol, un deporte que históricamente ha sido dominado por hombres, continúa enfrentando los desafíos del machismo en su camino hacia la inclusión y la equidad. En las últimas horas, el ex entrenador francés Guy Roux expresó comentarios salidos del siglo pasado que generaron un fuerte rechazo tal como sucedió en Argentina con el periodista Horacio Pagani.

Roux, leyenda del fútbol francés que dedicó más de cuatro décadas al Auxerre dijo: "La mujer está hecha para dar a luz, con caderas más anchas. Y el fútbol no está hecho para caderas anchas", afirmó el ex entrenador de 87 años en una entrevista con el medio L'Est Éclair.

Guy Roux

Pero Roux no se detuvo allí. Continuó con afirmaciones que profundizaron la controversia: "Las mejores jugadoras tienen la complexión de los niños. Por eso se dan partidos donde los sub-14 vencieron a las absolutas".

Además, el exentrenador cuestionó el atractivo del fútbol femenino, afirmando que los partidos no son espectaculares y mencionando que en la División 1 femenina se disputan encuentros ante apenas 800 espectadores. Sin embargo, estas palabras contrastan con datos recientes que reflejan un crecimiento exponencial de 4.500.000 espectadores de fútbol femenino, según informes como el Football Money League de Deloitte.

Guy Roux

Las declaraciones de Roux también incluyeron una comparación entre hombres y mujeres en el ámbito deportivo: "Una vez conocí a una campeona europea de atletismo de 100 metros. Admitió que, a pesar de todo su entrenamiento, Usain Bolt siempre le ganaba por 12 o 14 metros en esa distancia. Hombres y mujeres no están hechos de la misma manera, no están hechos del mismo tejido".

En Argentina, el periodista deportivo Horacio Pagani también dejó al descubierto su postura machista durante un programa televisivo. En medio de un debate sobre el rol de las mujeres en el fútbol, Pagani lanzó una declaración que generó indignación: "El fútbol es esencialmente masculino. Tienen 200 años de fútbol masculino, así que no se metan las mujeres que no juegan al fútbol. Con el feminismo está todo bien, somos todos iguales, pero al fútbol déjenlo jugar a los tipos".

Horacio Pagani enfrentó críticas inmediatas por parte de sus colegas en el programa, quienes intentaron refutar sus argumentos. Sin embargo, el periodista insistió en su postura y agregó: "Tienen que entender, no gustarle el juego", dijo de manera contundente.