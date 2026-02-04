La mamá de Ian Moche tras las acusaciones de Lemoine: "Me da más miedo Trebucq que Lilia, que dice que la tierra es plana"

Luego de que la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine cuestionara el diagnóstico de autismo que padece Ian Moche al aire de LN+, la madre del menor, Marlene Spesso, cruzó con dureza a la cosplayer por las críticas injustificadas, recordó que en algún momento aseguró que la tierra era plana y apuntó contra el conductor Esteban Trebucq, porque es la segunda vez que deja que una persona hable del niño autista en su programa, con el antecedente del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo, quien hizo lo mismo antes de que estalle el escándalo de corrupción que lo salpicó.

"Estamos en una sociedad hipócrita en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista", lanzó la cosplayer en la televisión. Si bien no la mencionó a Spesso directamente, sí se refirió a "una mujer que no está bien de la cabeza con lo que hace" y deslizó que hace lo que hace "porque es el negocio para el kirchnerismo, otra vez". "La hija mayor ya habló y contó lo que les hace a sus hijos", soltó en otro momento la diputada, en referencia a las declaraciones de la hija del medio de la familia Moche, que se encuentra peleada con su mamá.

Spesso dialogó con BigBang y pidió que las respuestas sean con amor. Aunque a su vez no escondió su preocupación por la banalización de la política y cómo temas tan importantes como los incendios de la Patagonia tienen menos peso que una posible vuelta al amor entre el presidente Javier Milei y la humorista Fátima Florez.

El enfrentamiento social que genera el gobierno libertario también despertó preocupaciones en Spesso. Si bien consideró que Milei debe terminar su mandato, manifestó preocupación por un nuevo gobierno libertario después de 2027 y hasta señaló a Karina Milei como potencial reemplazante. "Este señor puede volver a ganar y, ¿a dónde vamos a ir a parar? A una guerra civil", pronosticó.

Literalmente te desayunaste las declaraciones de Lilia Lemoine.

- Sí, por suerte ayer tenía algo más interesante que hacer a la noche, que era mirar una serie. Nosotros acá como familia tenemos también horarios de los adultos, donde después de cenar ya no agarramos el teléfono, excepto que sea una urgencia, que mis hijas llaman a mi marido y yo no me entero de lo que pasa. Hoy a la mañana me desperté y me encontré con cualquier cantidad de mensajes de amigos, de periodistas. Ahí vi lo que dijo esta mujer, que la verdad no tiene nada que ver con nada. No entiendo por qué saca algo que no se entiende.

Hace muy poquito Ian hizo un video hablando no solo de emergencia y discapacidad, sino que también le preguntaron si el presidente podía bailar o cantar, y dijo que tranquilamente sí. Un presidente puede ser artista, no tiene nada de malo. Lo que tiene que hacer el presidente es no solamente elegir a quien lo aplaude, sino también a quien no lo aplaude. La verdad que siento que es como dice la frase: "Ladran, Sancho. Señal que cabalgamos".

Lilia Lemoine volvió a cruzar un límite con sus declaraciones.

Duele porque son temas medio delicados, porque habla de mi hija del medio, que en este momento no está muy contenta conmigo, que soy su mamá. Pero tengo cinco hijos y ninguno va a salir a refutar lo que dice porque nos parece muy bajo. Pero en las familias siempre en algún momento podemos estar distanciados de un hermano, de nuestro padre, de nuestra madre. Hay un montón de cosas que no tienen nada que ver con nuestro activismo, y aparte que Ian tiene el diagnóstico desde los dos años y medio, y a los ocho, antes de entrar en pandemia, le hice el Certificado Único de Discapacidad (CUD), porque no quería hacerlo porque me daba miedo que Ian después no pudiera trabajar, que no pudiera adoptar, que no se pudiera casar. Ella no sabe la historia finita que tenemos detrás.

¿Por qué creés que los ataca a ustedes?

- He trabajado con todos los bloques, tengo muchísima relación. Es más, tengo más relación con la gente del PRO que con la gente del peronismo. Hay algo que dice Ian, que los políticos primero son personas. Entonces he encontrado en este camino gente libertaria hermosa, gente del macrismo hermosa, gente del peronismo hermosa... pero tratarnos así de esa manera descalificativa.

Además ni siquiera sabe nombrar a Greta Thunberg, porque no es como ella la nombra. Es una gran activista de medioambiente, hoy una mujer adulta, ¿qué tiene que ver? Aparte, ¿qué tiene que ver hablar de Ian? A mí me encantaría conocer a Esteban Trebucq, porque si le da el espacio a una mujer adulta en su programa para decir barbaridades a un niño. No es la primera vez, porque lo hizo con Diego Spagnolo. Entonces, a mí me da más miedo Trebucq que Lilia, que dice que la tierra es plana.

Obviamente que Ian se angustió, que le pegó, que digan que no es autista. ¿Quién es ella? ¿Es médica, es profesional? ¿Ian alguna vez conversó con ella? O sea, ¿cómo hacés para fingir un autismo? Yo como mamá, metiéndole un montón de cosas a la cabeza. Ian hace teatro, comedia musical, baila, canta, de hecho grabó con León Gieco, grabó un coro que se llamaba "Nuestro Reino". O sea, ¿qué se piensa? ¿Que las personas autistas van a estar con un chaleco de fuerza encerradas en un hospital psiquiátrico? No, eso no pasa más, Lilia. No pasa más.

Marlene Spesso recibió el diagnóstico de Ian Moche cuando tenía dos años pero recién a los ocho le hizo el CUD por miedos.

¿Creés que quiere eso?

- Yo creo que ese es el objetivo de las personas con desafíos en la salud mental que están destinadas al confinamiento, y eso no sucede, no sucede. O sea, Ian puede hacer cualquiera cosa. Pero necesita de muchos apoyos. Ian estudia japonés en la escuela japonesa, porque a ella le encanta el cosplay, ¿no? Pero no sé si sabe japonés. Ian estudia en la escuela japonesa de Colonia Urquiza en La Plata, pasó a segundo año de secundaria y a mí en la escuela japonesa jamás me llamaron porque Ian se desreguló. Nunca. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vos a niño con un desafío neurodivergente, o un niño que no tiene un neurodesarrollo esperable, si hace lo que le gusta, jamás se va a desregular.

Ian estudia comedia musical desde hace seis años. Nunca me llamaron para decirme que se desreguló, porque las luces, porque los ruidos, porque los actos. No, porque está todo anticipado. Hay una creencia que el niño autista se mece, repite sus ecolalia, porque Ian también tiene ecolalia, esto de repetir frases, palabras, hablar y autoregularse hablando solo, aleteando, caminando en puntas de pie. No mira a los ojos, no hace contacto visual porque le duele. Creo que todo el mundo se quedó con la película de Rainman o de Forrest Gump, pero hay más allá de eso. Hay mucho más.

¿Qué te genera como madre de Ian que el mundo esté como esté y que los fenómenos como el de Milei se están dando en Estados Unidos y en otros países?

- Sí, pero también en la ciudad de Nueva York ganó Zohran Mamdani, que es musulmán. A mí me encantó lo que hizo este señor de ir con propuestas de lo que necesita la gente. Era casi imposible que un musulmán ganara en Estados Unidos, diciendo que le iba a dar trabajo a los trabajadores, que le iba a dar educación a los estudiantes, que le iba a dar trabajo o bienestar a la gente de situación de calle. Y contra todo, porque Donald Trump le dijo que no le iba a dar nada, ganó. O sea, el amor venció al odio y hoy creo que el último partido del Mundial se va a jugar en Nueva York.

Yo creo que lo que nos falta contestar con amor. La respuesta tiene que ser con amor, porque si existe esta realidad de odio que estamos viviendo, es porque no tenemos una oposición que no está mirando realmente al de al lado. No sabemos cómo actuar frente a la violencia. Eso es lo que nos está pasando, no sabemos cómo actuar frente a la violencia, contestamos con violencia.

Diego Spagnuolo también habló mal de Moche en el programa de Trebucq.

¿Lo escucharon a Milei hablar del 3%? ¿De la Andis? No, ¿por qué? Porque frente a todo eso no hablan. Son tan audaces, ¿por qué no hablan de los malo? Hablan del kirchnerismo, hablan de Cristina Fernández de Kirchner que está presa, o sea, ¿qué más quieren ? ¿Qué más quieren? ¿Qué es lo que quieren? Ellos probaron dos meses. Hoy, por suerte, salió la ley de emergencia en discapacidad, entonces ellos tenían que hablar de Ian. Lo que nosotros tenemos que hacer con este gobierno es no contestar más. No tenemos que sacar de nuestras entrañas el mismo odio y desprecio. Tenemos que hablar de lo que se hace. Nadie se animó a tanto en nuestra historia. El Gordo Dan dijo -yo no sabía que era médico- que él como médico decía que Ian no era autista.

Critican a Ian como para no hablar de otras cosas...

- Acá estamos hablando de si Milei bailó, no bailó. Si cantó con "El Chaqueño" Palavecino o no cantó. Mirá, Axel Kicillof toca la guitarra y creo que hizo una publicidad hace unos años tocando para una publicidad de tele, ¿qué tiene de malo? Lo que tiene de malo es que no hacés tu trabajo como presidente. Entonces nos quedamos hablando de banalidades, mientras se incendia la Patagonia. O sea, buscan eso. Y en todos los medios se pelean. Es un cocoliche todo.

Estamos hablando de banalidades cuando Fer Pierroni, que es un rescatista de animales, tiene los pies todos llagados de rescatar ovejas en el sur. ¿Por qué no vamos a ver cómo tienen los pies los rescatistas? ¿O dónde están durmiendo? Yo creo que estamos enfocando mal. Porque si la gente realmente ve lo que está sucediendo, cómo están viviendo las personas en el sur, en vez de estar hablando cinco panelistas en un programa, de pavadas, sinceramente. Si está bien, si está mal, si retornó el amor con Fátima. Realmente, ¿qué nos importa?

Nos tiene que importar lo que está viviendo nuestra sociedad, el hambre, la desidia, la vulnerabilidad. Un presidente que no inauguró ni una sola escuela, que no recorre el país. Eso es lo que tenemos que mostrar. Porque lo demás es banalidad, es porquería, es show. Nos están haciendo ver a Wanda con Icardi, si tiene más rating que "La China" Suárez. Es un reality nuestra vida. Yo creo que Gran Hermano es con nosotros mismos. No estamos pudiendo ver al otro, a la comunidad entera.

Ian Moche se transformó en un referente del conflicto del presidente Milei con las discapacidades.

¿Qué necesita la Argentina para cambiar?

Yo siempre digo que nosotros necesitamos un gobierno federal. Quien se presente a presidente tiene que unirse con un gobernador de cualquier provincia de nuestra Argentina. Necesitamos un gobierno federal. La Rioja es la tercera ciudad más segura de Latinoamérica. El gobernador Ricardo Quintela hizo que el 90% de sus ciudadanos tengan casa propia y trabajo. No es que soy fan de él. Es que recorrí la Argentina. Nos faltan seis provincias para terminar de recorrerla con mi familia.

Ahora en abril nos vamos a Paraguay y nos vamos a Brasil. Estuvimos en Uruguay y en Colombia. Los derechos en discapacidad que tiene nuestra Argentina no los tienen en ninguna otra parte del mundo. Entonces, no debemos perder los derechos que tenemos. Pero sí debemos seguir luchando por tener más. No olvidarnos. Los argentinos logramos en comunidad y en unión un montón de derechos laborales, sociales. Logramos equidad.

Yo no creo que somos todos iguales. Es mentira. Somos todos muy diferentes. Lo que necesita una persona es oportunidad. Primero, cuando a Ian alguien le pregunta qué necesita una persona con discapacidad, hace esta cuenta: 70% accesibilidad física, cognitiva y sensorial. 20% empatía y 10% oportunidades. No somos todos iguales.

Tenemos que responder con amor. Es un poco como el yin y el yang. Es un poco eso: devolver amor. Porque esto no tiene vuelta atrás. Este señor puede volver a ganar y, ¿a dónde vamos a ir a parar? A una guerra civil. Porque esto no termina bien. No porque yo quiero que el presidente se vaya. Yo quiero que el presidente termine con el menor daño colateral posible. ¿Pero puede volver a ganar? Sí, puede volver a ganar. Puede ganar Karina. El problema no es el presidente solamente. Es como la discapacidad. Una persona con discapacidad necesita un entorno estable. El entorno del Presidente es el más peligroso de todos. Considero eso.