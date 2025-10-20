A Virginia Gallardo no se le quitan los berretines de bomba sexual: el beboteo junto a un influencer libertario

En un giro digno de película triple X, la polémica candidata libertaria Virginia Gallardo dio qué hablar este mediodía en su cuenta oficial de Twitter donde, a través de un insinuante mensaje le habló a Mariano Pérez, influencer libertario.

Él, un chico que da su vida y sus horas a militar al presidente Javier Milei organiza semana tras semana -y de cara a las elecciones del 26 de octubre- una serie de entrevistas a candidatas libertarias. La semana pasada tuvo una similar con Karen Reichardt y ahora se prepara para charlar con Gallardo.

Virginia Gallardo

La candidata a diputada de la provincia de Corrientes quiso ser "empática" con quien la entrevistará en unas horas pero las redes sociales estallaron. Todo empezó cuando Mariano expresó: "Que desgracia vivir lejos de la familia, cada vez que la despido a mi madre para volverme es durísimo".

Como respuesta, Gallardo atinó a decir: " Hoy lo hablamos si querés y nos consolamos juntos 💖 ", dijo y +él con tono de galán, dio detalles sobre la hora de la nota y con tono triunfalista, contestó: "Me parece un gran plan. Nos vemos a las 19hs"

El cruce de tuits entre Gallardo y Pérez

los comentarios en redes estallaron: "Se te ve muy ocupada en las propuestas que vas a presentar Vir"; otros fueron aún más incisivos: "La última vez lo shipearon con Pagano y ya sabemos como termino", dijeron recordando que Marcela Pagano es ahora un de las archienemigas más potentes de algunas de las figuras más potentes de la formación política de Milei.

Algunos comentarios más machistas deslizaron que el chico de 23 años tendría relaciones sexuales con la señora de 40 años: "Mariano llegando 1 hora tarde a la misa bañado en chivo, despeinado y con un moretón en el cuello: Estaba ocupado con la increíble Virginia Gallardo muchachos".

Pagano y Pérez

Verdaderamente, fueron estos últimos los que ponderaron: "Listo, al virgo de Mariano le acaba de estallar el petardo en la mano jajaja"; "Hoy mojás la chaucha por primera vez, Mariano"; "¿Cuánto está la hora de consuelo?"; "Que jugador"; "Hoy debuta el pibe".

Lo cierto es que ni Gallardo ni Pérez dijeron ni una palabras más, aunque quien sí se metió en el debate es Daniel Parisini, más conocido por su nombre de guerra Gordo Dan, que se sumó a los comentarios sexistas sobre la diputa: "lo que va a ser aguantarlo al gordo ahora", dijo.

lo que va a ser aguantarlo al gordo ahora https://t.co/tIbbSZjCOo — DAN (@GordoDan_) October 20, 2025

Cabe recordar que Mariano y Virginia tienen mucho en común: ambos son libertarios fervientes desde hace pocos años y ambos pasaron momentos vergonzantes de cara a la sociedad. Pérez por su parte, fue noticia cuando tuvo que salir corriendo en dos oportunidades de manifestaciones en Plaza de los dos Congresos tras hacer preguntas en tono provocador a las personas que pedían por sus derechos.

Mientras que a Virginia Gallardo se la recuerda por haber roto en llanto durante una entrevista en la que confundió cifras con números dejando en evidencia que el manejo de datos, no es lo suyo: "Hay 35 (millones de pobres) y antes había 56... Esa es la política que yo hago. No me vengan a correr con la geografía", dijo y tuvo que salir a explicar su error garrafal aunque el momento fue repetido una y otra vez.