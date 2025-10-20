Macabro traslado de Pablo Laurta: el doble femicida dice estar "en paz" por su hijo

En un fuerte despliegue de seguridad, Pablo Laurta, el doble femicida uruguayo que conmocionó al país, fue trasladado desde Gualeguaychú, Entre Ríos, hasta la cárcel de máxima seguridad en Cruz del Eje, Córdoba.

Custodiado por un fuerte operativo policial que incluyó a la División Homicidios, el Grupo Especial ETER y efectivos de la Policía de Córdoba, Laurta arribó este lunes a los tribunales cordobeses para ser indagado por los asesinatos de Luna Giardina (24) y Mariel Zamudio (50), madre e hija.

Laurta, quien además enfrenta cargos por el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio en Entre Ríos, no dejó pasar la oportunidad de hacer declaraciones que helaron la sangre de quienes lo escucharon.

" Estoy en paz porque mi hijo ahora está a salvo ", expresó con una frialdad escalofriante, repitiendo una línea que se alinea con los discursos de la agrupación misógina Varones Unidos, de la cual es presidente y referente. Según sus dichos, habría "rescatado" a su hijo de una supuesta red de trata, una coartada que se puede ver de manera sistemática en la página de su organización en la que denunciaba a su ex pareja y a su ex suegra de integrar una red de trata aunque nada de esto fue comprobado.

El traslado comenzó en las últimas horas del domingo, cuando Laurta fue sacado de la Unidad Penal N°9 El Potrero en Gualeguaychú. La caravana policial atravesó Entre Ríos y Santa Fe antes de llegar a Córdoba, donde fue escoltada hasta los tribunales. Completamente resguardado con chaleco antibalas y casco, Laurta ingresó a la sede judicial bajo estrictas medidas de seguridad.

Los detalles del caso son perturbadores. En Entre Ríos, Laurta habría asesinado y desmembrado al remisero Palacio antes de viajar a Córdoba, donde perpetró el doble femicidio de Luna y Mariel en su vivienda del barrio Villa Serrana. Las víctimas habían denunciado reiteradamente al acusado por violencia y amenazas, pero las advertencias no evitaron el desenlace trágico; de hecho, fue la misma madre de Laura la que tras el doble femicidio recordó que Laurta se había escondido en el tanque de agua de la vivienda de Luna para hostigarla.

La fiscalía entrerriana ya dictaminó 120 días de prisión preventiva por el homicidio de Palacio, mientras que en Córdoba se espera que Laurta sea imputado formalmente por el doble femicidio. El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, confirmó: "Va a Cruz del Eje porque el Servicio Penitenciario evaluó que debe ser alojado en un penal de máxima seguridad".

Mientras Pablo Laurta es trasladado y habla con total frialdad sobre los crímenes que cometió, en Argentina las cifras de femicidios son alarmantes: desde el Observatorio Ahora que sí nos Ven, reportaron que sólo durante el mes de octubre murió una mujer por día en el país.

El contexto de desfinanciación de las políticas públicas asociadas a la violencia de género sumada a la narrativa antifeminista del gobierno de La Libertad Avanza no son más que un agravante para el gravísimo contexto que viven las identidades feminizadas bajo la gestión de Javier Milei.