"A vos ahora te defiende Burlando": el abogado celebró el resultado que lo dejó como cuarta fuerza electoral bonaerense

El partido Propuesta Federal para el Cambio que encabezó en su lista a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires el abogado Fernando Burlando, logró un 2,43% de los resultados y se colocó como cuarta fuerza a nivel provincial, tras el flojo desempeño de la Alianza Provincias Unidas que comandó Florencio Randazzo. El mediático aprovechó el furor electoral y dejó un mensaje de postulación hacia el futuro

"Hay que inventar otra palabra porque gracias no alcanza. Me explota el alma de emoción y agradecimiento y al mismo tiempo me recuerda, aunque no haga falta, el compromiso de acero que acabamos de suscribir", comenzó Burlando en un posteo realizado en su cuenta de Instagram, con letras escritas sobre una foto de él en su rol profesional.

La historia que compartió Fernando Burlando para celebrar el cuarto lugar en territorio bonaerense.

"Somos la cuarta fuerza a nivel provincial. La vamos a pelear en el recuento definitivo y, lo más importante, mañana mismo vamos a convocar a todos los que quieran cambiar la historia. Que vengan con sus proyectos, sus ideas, sus sueños a cumplir", propuso en el agradecimiento que lanzó en general para quienes sostuvieron sus aspiraciones electorales.

"No estamos para relatar problemas, sin negocios en el medio. Aunque la palabra no alcance, gracias por esta oportunidad. Ya sabés, cualquiera sea el resultado final, a vos ahora te defiende Burlando. Empezamos la nueva fuerza", cerró Burlando la publicación, con un eslogan nuevo con el que intentará seguir explotando su imagen pública.

Los resultados de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires y el reparto de bancas.

La fuerza de Burlando estuvo lejos de poder acceder a las dos bancas que se lograron por fuera de La Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria (FP), que se llevaron 17 y 16 cada uno. En ese sentido, fue el Frente de Izquierda Unidad de Nicolás del Caño el que se quedó con estas, con un perfil distinto al de los demás.

El gran derrotado, sin embargo, en esas latitudes de porcentajes fue Randazzo, quien perdió por goleada hasta en su Chivilcoy, donde logró casi 16 puntos, pero con FP en otros márgenes más cercanos al doble, con el 32,59%.

Fernando Burlando en su spot de 2023 junto a José Luis Auge, uno de los asesinos de José Luis Cabezas.

La campaña de Propuesta Federal para el Cambio mejoró también en cuestiones de escándalos, ya que la anterior postulación de Burlando había quedado marcada por la participación de uno de los asesinos de José Luis Cabezas en el spot de campaña en el que el abogado salía en musculosa, en 2023.