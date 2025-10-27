Milei celebró la victoria legislativa con el respaldo de Trump y el Tesoro de EE.UU: "Las motosierras acabarán con la burocracia"

El Gobierno de Javier Milei revalidó este domingo su gestión en las elecciones legislativas nacionales y se impuso como la fuerza más votada del país. Con el 95% de las mesas escrutadas, la alianza oficialista La Libertad Avanza obtuvo el 40,84% de los votos en la categoría de diputados, seguida por Fuerza Patria, que alcanzó el 24,50%, y Provincias Unidas, con un distante 5,12%. De esta manera, el oficialismo logró además un importante crecimiento en el Senado: ganó en seis de las ocho provincias donde se renovaban bancas y pasará de siete a veinte escaños, quedando a 17 del quórum propio.

El encuentro de Javier Milei con Donald Trump en la Casa Blanca

En el entorno libertario celebraron el resultado como una "ratificación del rumbo" y destacaron la posibilidad de consolidar alianzas con los denominados sectores "dialoguistas". En ese sentido, el respaldo internacional no tardó en llegar. Desde Washington, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a Milei por su "aplastante victoria" y destacó la sintonía política entre ambos gobiernos. "Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él", escribió Trump en sus redes sociales.

Rápidamente, el mandatario argentino tomó su teléfono y respondió en el mismo tono. "Gracias, presidente Donald Trump, por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial", publicó Milei en X, reforzando su alineamiento ideológico con la Casa Blanca.

El mismo mensaje de apoyo, aunque un poco más extenso, se replicó en la voz del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien celebró la victoria libertaria y el rumbo económico del gobierno argentino. "El Presidente Milei tiene un mandato renovado para el cambio. Argentina es un aliado vital en América Latina. Estos resultados son un claro ejemplo de que la política de la administración Trump de Paz a través de la Fortaleza Económica está funcionando", expresó Bessent, y añadió que Estados Unidos espera "más pasos hacia la libertad económica que atraerán inversiones del sector privado y creadores de empleo".

Scott Bessent felicitó a Milei tras la elección

Milei agradeció las palabras del funcionario y resaltó el apoyo financiero recibido por parte de la administración norteamericana. "Gracias, Secretario Scott Bessent, por sus amables palabras y su inquebrantable apoyo. Esta rotunda victoria de La Libertad Avanza es un triunfo del inquebrantable espíritu del pueblo argentino por la libertad, la prosperidad y la derrota del flagelo socialista que ha azotado a nuestra nación durante demasiado tiempo", afirmó el Presidente.

El mandatario fue más allá y trazó un paralelismo entre su programa económico y el ideario trumpista: "La audaz visión de su administración de lograr la paz mediante la fortaleza económica resuena profundamente con nuestra propia cruzada por la libertad. Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, el vínculo inquebrantable entre Estados Unidos y Argentina allanará el camino para una inversión, innovación y crecimiento sin precedentes, liberando todo el potencial de América Latina como un modelo de libre empresa. Juntos, construiremos un futuro donde las motosierras acaben con la burocracia, no con los sueños. ¡MAGA!".

Milei agradeció a Scott Bessent

Con los resultados a su favor y el respaldo explícito de Washington, el oficialismo se prepara para una nueva etapa política en la que buscará ampliar su influencia parlamentaria y consolidar su alianza estratégica con la administración de Trump, en un contexto marcado por la profundización del ajuste, la apertura económica y la promesa presidencial de "liberar las fuerzas productivas del país".