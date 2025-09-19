Abel Furlán sobre el gobierno de Milei tras la Confederal de la CGT: "Va a haber confrontación"

En un clima de alta tensión política y sindical, la Confederación General del Trabajo (CGT) cerró su Confederal en la sede de Azopardo con definiciones que prometen repercusiones contundentes en el escenario nacional. Abel Furlán, secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), no dejó espacio para ambigüedades: el movimiento obrero se prepara para una etapa de confrontación directa con el gobierno de Javier Milei.

"Se aprobó el orden del día y se hizo un análisis político de la situación que vive la Argentina. En eso hubo un debate donde cada compañero pudo expresar su sentimiento", afirmó Furlán tras el encuentro, en declaraciones exclusivas a Mundo Gremial. La reunión, que congregó a los principales referentes sindicales del país, giró en torno a dos grandes ejes: la renovación de autoridades y la postura frente a las políticas del próximo gobierno.

La CGT reunida en la Confederal

Uno de los puntos más álgidos fue la discusión sobre cómo se definirá la conducción de la CGT el próximo 5 de noviembre: "Hay distintos puntos de vista. Yo soy de los que sostienen que tiene que ser un solo compañero el que conduzca los destinos de la CGT", expresó el dirigente metalúrgico, dejando clara su posición sobre la necesidad de una conducción unificada.

Sin embargo, reconoció que no todos comparten esta visión: "Hay otros compañeros que interpretan que tiene que ser un triunvirato". Tal como adelantó, esta definición se resolverá en el Congreso previsto para esa fecha, donde las negociaciones internas prometen ser intensas hasta último momento.

Pero fue su postura frente al gobierno entrante lo que marcó el tono más fuerte de sus declaraciones. Consultado sobre cómo será la relación entre la CGT y la administración de Milei, Furlán fue categórico: "Yo no tengo dudas que va a ser de confrontación. No hay posibilidades de dialogar con alguien que no te quiere escuchar y mucho menos con alguien que quiere someterte a una situación permanente de pérdida de derechos".

El líder sindical no escatimó en palabras para dejar clara la estrategia del movimiento obrero frente a un escenario adverso: "Así que el único lugar que queda es la confrontación", sentenció, delineando una postura combativa que seguramente será central en los debates hacia la cumbre sindical de noviembre.

Abel Furlán

Las declaraciones de Furlán ya anticipan un escenario de conflicto entre la CGT y el gobierno de Milei pero también evidencian las tensiones internas dentro del sindicalismo sobre cómo encarar esta nueva etapa. Con un horizonte político marcado por recortes en partidas presupuestarias, despidos masivos en el Estado que hasta ahora está completamente desfinanciado, el movimiento obrero parece decidido a jugar un rol protagónico en defensa de los derechos laborales.

A medida que se acerca el Congreso del 5 de noviembre, las definiciones sobre la conducción y las estrategias frente al gobierno de Javier Milei prometen ser un punto clave para el futuro del sindicalismo argentino. Lo único claro, por ahora, es que la CGT no está dispuesta a ceder terreno y prepara su artillería para lo que promete ser una dura batalla política y social.