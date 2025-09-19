El dólar al borde del colapso y la Bolsa volvió a marcar números en rojo: Milei enfrenta su peor semana en los mercados

Con un Banco Central que se desprende de reservas a un ritmo alarmante y un riesgo país que retrocedió nuevamente y ya roza los 1500 puntos, la economía se hunde en un espiral de desconfianza a pocas semanas de las elecciones legislativas. La Argentina volvió a vivir un viernes marcado por la zozobra financiera y la desconfianza total en el plan económico del Gobierno. Tras un "jueves negro" que golpeó con fuerza a bonos, acciones y divisas, el mercado bursátil profundizó su tendencia negativa luego de una pequeña mejora: la Bolsa porteña encadenó su tercera caída consecutiva, mientras los bonos soberanos borraron las ganancias iniciales para volver a hundirse.

El riesgo país trepó hasta los 1.496 puntos básicos

De esta manera, acumularon un desplome del 25% en lo que va del mes. El panorama es desolador. El riesgo país, medido por el JP Morgan, trepó hasta los 1.496 puntos básicos pasado el mediodía, uno de los niveles más altos del año, reflejo de la huida masiva de capitales y del temor a un eventual incumplimiento de la deuda. Bonos como el Bonar 2038 llegaron a caer hasta 3,5% en una sola rueda, confirmando la falta de confianza en el futuro inmediato.

La tensión cambiaria, lejos de aflojar, se agravó. El dólar mayorista se mantiene en el techo de la banda cambiaria, a $1.474,50, solo gracias a la intervención desesperada del Banco Central, que se convirtió en el principal proveedor de divisas. El jueves, la autoridad monetaria tuvo que vender 379 millones de dólares -el 65% de la oferta total del mercado- y en apenas dos días ya quemó 432 millones de sus reservas.

La estrategia oficial, como admitió sin ponerse colorado el ministro de Economía Luis Caputo, es "vender hasta el último dólar en el techo de la banda". Pero los analistas advierten que, de sostenerse este ritmo, antes de las elecciones del 26 de octubre podrían evaporarse más de 10.000 millones de dólares, equivalentes al 70% de lo girado por el FMI hace apenas cinco meses. La fragilidad de la política monetaria se combina con la debilidad política del oficialismo.

La derrota de Javier Milei en el Congreso, donde sus vetos fueron rechazados, dejó al descubierto la incapacidad del Presidente de imponer su agenda y encendió nuevas alarmas en los inversores. "La realidad política actual retroalimenta la fragilidad económico-financiera del país", advirtieron analistas de BancTrust & Company, quienes anticipan que el esquema de bandas podría colapsar antes de los comicios.

El dólar oficial se ubica en 1515 pesos

Mientras tanto, el bolsillo de los argentinos recibe el impacto directo. El dólar minorista alcanzó los $1.515 en el Banco Nación, un nuevo récord histórico, y con los recargos impositivos trepó a casi $2.000 en su versión tarjeta. El blue se negoció en torno a $1.515, aunque con gran dispersión en la City, y el dólar financiero también se mantuvo por encima de los $1.520. La brecha cambiaria se amplía y amenaza con volver inmanejable el esquema oficial. La Bolsa porteña no dio respiro: el índice S&P Merval cayó un 2% hasta los 1.660.000 puntos, su nivel más bajo desde agosto de 2024. En el mes ya perdió un 14% en dólares y un 33% en pesos en lo que va del año.

Acciones líderes como Aluar (-3,6%), Cresud (-2,2%) y Ternium (-2%) encabezaron las pérdidas, confirmando que la fuga no es solo de bonos sino también de capitales que buscan refugio en el exterior. La combinación de ajuste extremo, reservas en caída libre y un Presidente debilitado por la política augura un futuro inmediato de más turbulencias. El dólar rompió la barrera de los $1.500, las reservas se evaporan y la Bolsa no encuentra piso.