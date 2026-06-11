Adorni adjudicó su crecimiento patrimonial a "la suerte" y se escudó detrás de sus hijos para zafar

Finalmente y después de 35 días de suspenso, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni se presentó con semblante pálido ante los y las argentinas que esperaban sus justificaciones y explicaciones sobre el notable incremento de su patrimonio en los últimos años. A pesar de haber presentado finalmente su declaración jurada correspondiente al año 2025 ante la Oficina Anticorrupción, sus explicaciones dejan cientos de clips en redes sociales, memes, cargadas pero sobre todo muchas dudas en torno a sus contradicciones y una declaración que parece estar más apuntada a zafar de la justicia que a aclarar los tantos con la sociedad en general y sus votantes en particular.

En una entrevista televisiva con LN+, Adorni intentó aclarar el origen de su patrimonio, pero sus palabras, lejos de aportar claridad, generaron nuevas preguntas. Según el funcionario, su fortuna se debe a la "suerte" de una operación con criptomonedas que habría comenzado en 2013: "Mi ahorro era previo porque con mi esposa tuvimos esa suerte, trabajé en el sector privado y en 2013 empecé a invertir fuerte en bitcoins, alrededor de 200 mil dólares y gané 300 mil. Y en 2018 empecé a liquidar", aseguró.

Adorni usó la victimización como estrategia en toda la entrevista

No obstante, el jefe de Gabinete admitió que esos 500 mil dólares no figuran en sus declaraciones juradas previas, justificando esta omisión con el argumento de que había " ahorrado en negro " y que se debió a supuestos errores que prometió corregir; en la misma línea, responsabilizó al sistema político -que en ese momento tenía como protagonista al peronismo- y admiticó que ahorrar en negro era una práctica habitual.

Durante la entrevista, Adorni insistió en que las acusaciones en su contra son infundadas y que es víctima de una persecución política. "No soy un chorro", afirmó tajantemente varias veces durante la nota. Además, sostuvo que "me acusaron de chorro desde el primer día" y que presentó su declaración jurada porque " tenía que demostrar que no era chorro, así me lo dijo el abogado ".

"Soy un tipo honesto", una de las frases más repetidas por Adorni durante la entrevista con La Nación

El funcionario también se refirió al respaldo recibido por el presidente Javier Milei y la Secretaria de la Presidencia Karina Milei durante este escándalo: "Al principio pensé en renunciar, fue el primer impulso, pero tuve un gran respaldo del presidente Javier Milei y de Karina", en esta misma línea también declaró: "El Presidente confió ciegamente, él sabe que soy decente y que soy un tipo de bien. Me acusaron de chorro desde el primer día".

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cómo Adorni utilizó a su familia para justificar algunas de sus decisiones patrimoniales: en repetidas ocasiones mencionó a sus hijos de 3 y 8 años y a su esposa Bettina Angeletti como razones detrás de la adquisición de propiedades y los movimientos financieros cuestionados.

Uno de los puntos más lúgubres en las explicaciones del jefe de Gabinete radica en la adquisición de dos propiedades: una casa en el exclusivo country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y un departamento en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito.

Sobre la casa en Indio Cuá, Adorni explicó que la compró "para estar tranquilo" con su familia después de un "episodio desagradable" vivido al salir de un recital en La Plata poco después de asumir su cargo. Sin embargo, admitió que cometió un "error" al poner la propiedad 100% a nombre de su esposa, algo que prometió rectificar en sus declaraciones.

Lo que resulta más llamativo es que, pese a haber afirmado tener 500 mil dólares ahorrados, Adorni solicitó un préstamo hipotecario por 100 mil dólares para financiar la compra de esta propiedad. El préstamo fue otorgado por Graciela Isabel Molina de Cancio, una comisaria retirada de la Policía Federal, y su hija, Victoria María José Cancio. Además, la casa fue posteriormente refaccionada con una inversión adicional cercana a los 250 mil dólares, incluyendo una costosa cascada en la piscina.

En cuanto al departamento en la calle Miró, Adorni volvió a apelar a motivos familiares para justificar la operación. Relató episodios de hostilidad vividos con vecinos en su anterior vivienda en Parque Chacabuco: "En el departamento de la Avenida Asamblea había vecinos con mucha hostilidad, me tiraban cosas a la terraza, me agredían en los pasillos. En un punto era insoportable".

Las dos jubiladas que le prestaron dólares a Adorni declararon en Comodoro Py

Sobre est punto, también aclaró: "Para que quede claro. Mi amigo dice 'mudate y después, cuando vendas el de Asamblea pagás. No hay problema'. Quisimos formalizarlo todo en la escritura, con hipoteca y no fue más que eso. La hipoteca no sólo que no tenía interés, sino que tampoco tenía vencimiento y le pusimos uno a un año porque así lo marca la ley", dijo muy suelto de cuerpo.

La compra del departamento se realizó en noviembre de 2025 por un monto total de 230 mil dólares. Según Adorni, pagó 30 mil dólares al contado y acordó diferir el pago del resto con las propietarias del inmueble, dos mujeres identificadas como Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, las famosas "jubiladas". En este caso también recurrió a un préstamo otorgado por un amigo, Pablo Feijoo, para completar la operación: "Mi amigo Pablo sabía que me tenía que mudar, que era urgente. Y me dijo 'lo estoy terminando de pintar, mudate de un día para el otro'", sostuvo el funcionario.

Adorni apuntó a los medios de comunicación y a periodistas durante la entrevista con La Nación

Sin embargo, lo que genera demasiadas dudas es que Adorni no utilizara parte de los supuestos 500 mil dólares ahorrados para estas transacciones inmobiliarias. La Justicia ya se encuentra investigando ambas operaciones por posibles irregularidades.

Otro punto crítico son las discrepancias entre las declaraciones juradas presentadas por Adorni y sus recientes afirmaciones públicas sobre su patrimonio. En su última declaración jurada presentada en marzo de 2025, el funcionario declaró dos departamentos con valores muy inferiores al mercado: uno adquirido en 2014 valuado en 777 mil pesos (aproximadamente 2.000 dólares al tipo de cambio oficial) y otro comprado en 2016 con un valor declarado de 3.652.682 pesos (alrededor de 10 mil dólares).

El tweet con el que Milei apoyó a Adorni

En cuanto a su tenencia financiera, Adorni declaró poseer apenas 42.500 dólares en efectivo y una cuenta bancaria en Estados Unidos con un saldo de 6.220 dólares... cifras muy lejanas del medio millón de dólares que dijo tener ahorrados gracias a sus "inversiones en criptomonedas".

La creciente presión sobre Manuel Adorni no deja de pesar sobre el gobierno del presidente Javier Milei, quien ya salió a respaldar al Jefe de Gabinete pero no lo hizo directamente sino a través de un posteo de su cineasta oficial, Santiago Oría que con un texto en su cuenta oficial de X expresó: Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó clarísimo que NO ROBÓ y que EL PERIODISMO MINTIÓ ALEVOSAMENTE. La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente. FIN. Btw, hoy buena parte del periodismo hizo un PAPELÓN hablando de una ley de la que no entienden NADA, tirando la acusación de "chorros" a diestra y siniestra con real malicia. Son unos operadores asquerosos dedicados a ensuciar gente. Actúan sin escrúpulos y no les importa la verdad: solo hacer daño. El costo que pagamos por meternos en esta mierda de la política a ver si podemos cambiar algo de este bendito/maldito país"