Una diputada libertaria aseguró que "Milei no está en contra del femicidio" y negó la existencia del patriarcado

La diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) Miriam Niveyro defendió al presidente Javier Milei en una reunión de la comisión de Mujeres y Diversidad en la Cámara de Diputados de la Nación. La bonaerense afirmó que el mandatario "no está en contra del femicidio", cuestionó la existencia del patriarcado y responsabilizó a sus pares opositoras de tener un "relato" que estimula "las situaciones de violencia".

"Algo que me parece muy importante decirles es que el presidente Javier Milei no está en contra del femicidio ni niega que maten mujeres. Dejen de inventar cosas que no son", sostuvo Niveyro en su intervención en la comisión. La legisladora es una de las exponentes del riñón de Sebastián Pareja y viene de militar en el PRO, espacio en el que estuvo hasta 2019.

"Les quiero decir una cosa, que es obvia, pero se las voy a decir porque necesitamos empezar a hablar de las obviedades en esta comisión, donde hay diputadas de tanto tiempo en la Cámara, que nos enseñan a nosotras que recién estamos ingresando cómo deberían ser las cosas. Ustedes tienen un relato que han inventado a lo largo del tiempo, como el patriarcado por ejemplo, que es un concepto que han elaborado", aseguró la psicopedagoga recibida en la Universidad de Lomas de Zamora (UNLZ).

"Ustedes han infundido y todo el tiempo permitido, a lo largo de los años que les tocó de gobierno al kirchnerismo... y bueno, la izquierda no estuvo -menos mal-, pero que han propiciado las situaciones de violencia", acusó enseguida, en relación a las mujeres que componen la comisión y que pertenecen a los dos espacios políticos mencionados.

Miriam Niveyro y Sebastián Pareja, el dirigente que la acercó a LLA.

Niveyro precisó que para los integrantes de LLA no existen diferencias de géneros a la hora de los crímenes. "Nosotros cuando vamos y peleamos en estas cuestiones tiene que ver con el valor de la vida: una mujer, un transexual, un varon, un niño, tienen el mismo valor, porque es una vida humana. Y nosotros estamos contra de todo tipo de violencia", sostuvo.

La mujer nacida en el municipio de Almirante Brown llegó al PRO de la mano de Emilio Monzó y en 2007 ocupó su primer cargo como concejala de su distrito, lugar que repitió en 2015. Tras cambiar de espacio consiguió la vicepresidencia segunda de LLA en la Provincia de Buenos Aires y encabezó la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP). Antes de ser diputada, tuvo el cargo de directora nacional de Acceso al Suelo Urbano de la Subsecretaría de Integración Socio-Urbana que conduce Pareja.