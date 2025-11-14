Adorni apunta contra los gremios mientras el Gobierno avanza en silencio con una reforma laboral y tributaria

En una puesta en escena ya habitual, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentó este viernes como vocero en Casa Rosada pero, una vez más, no permitió preguntas. En apenas unos minutos, se limitó a leer una serie de consideraciones sobre la semana política y, fiel a su estilo confrontativo, embistió contra ATE y su titular, Rodolfo Aguiar, aunque sin mencionarlo explícitamente. Lo más resonante fueron sus ataques directos al sindicalismo estatal. "Las declaraciones de un ruidoso gremialista quien convocó un paro sin haber leído la modernización laboral, que aún no se presentó. No va a contemplar modificaciones en la ley de empleo público, lo cual llama todavía mucho más la atención que haya llamado a un paro cuando no se va a modificar la ley", disparó Adorni en referencia al dirigente estatal.

Lejos de terminar ahí, reforzó la ofensiva retomando las propias palabras de Aguiar: "De hecho, lo recordarán también porque hace poco dijo que su trabajo es provocarle una crisis al Gobierno. Bueno, suerte con ello", lanzó. Cabe destacar que el sindicato anunció medidas de fuerza contra el paquete de reforma laboral que el Ejecutivo planea enviar al Congreso. La CGT, por su parte, ya avisó que se opondrá a cualquier modificación que afecte derechos adquiridos, aunque abrió la puerta a negociar. El clima está lejos de calmarse. A pesar de ese contexto, Adorni buscó minimizar la tensión y pidió no "inventar" medidas antes de que se oficialicen.

Incluso, sostuvo: "Si hay un Gobierno que está trabajando en revertir el lamentable estado del sector formal en la Argentina, es este, el del Presidente Javier Milei... cualquier afirmación sobre alguna medida que no haya salido, que no se haya conocido o que no la hayamos comunicado por canales oficiales, a priori es falsa".En la misma línea, pidió cautela respecto del Monotributo: "Les ruego, por favor, que hasta que no haya una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral, les pido que no digan cosas que no son".

Manuel Adorni

Lo cierto es que puertas afuera, el vocero niega; pero puertas adentro, el Gobierno adelanta a empresarios que está evaluando la eliminación del Monotributo y una reforma integral del sistema tributario. No se trata de rumores: según trascendió de distintos medios como Clarín o Ámbito, el equipo económico plantea pasar a todos los contribuyentes al régimen general, en un intento por "formalizar la economía".

Las modificaciones en análisis incluyen:

Monotributo: se eliminaría el régimen y todos pasarían a autónomos.

se eliminaría el régimen y todos pasarían a autónomos. Autónomos: nueva escala de $100.000 a $500.000, con deducciones de gastos personales y un umbral de IVA equivalente a la categoría F actual (unos $3 millones mensuales).

nueva escala de $100.000 a $500.000, con deducciones de gastos personales y un umbral de IVA equivalente a la categoría F actual (unos $3 millones mensuales). Ganancias: un único mínimo no imponible de $1,7 millones para 2025.

un único mínimo no imponible de para 2025. Nuevo régimen de empleo: reducción de aportes y contribuciones para nuevos empleados, ex monotributistas o trabajadores con más de seis meses sin empleo.

La reforma impactaría sobre un universo de 2.159.000 monotributistas, quienes quedarían obligados a incorporarse a un sistema impositivo más complejo y costoso. De esta manera, Adorni pidió que hasta que el Gobierno no informe sobre la ley de modernización laboral "no digan cosas que no son".