Pases a retiro, ascensos exprés y blindaje en la Fuerza Aérea: Milei mueve el tablero militar

El Gobierno nacional oficializó a los nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas que el presidente Javier Milei le aceptó en la propuesta al flamante ministro de Defensa, el teniente general Carlos Alberto Presti. Habrá renovación de cargos en todas las verticales menos en la Fuerza Aérea, que seguirá bajo la conducción del brigadier mayor Gustavo Javier Valverde.

"El Presidente de la Nación Argentina Javier Milei, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, aceptó mis propuestas para designar en la conducción de las Fuerzas Armadas a: general de División Oscar Santiago Zarich como jefe del Ejército Argentino; vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare como jefe del Estado Mayor Conjunto; vicealmirante Juan Carlos Romay como jefe de la Armada; asimismo se ratifica al brigadier mayor Gustavo Valverde como jefe de la Fuerza Aérea", escribió Presti en su cuenta de X (ex Twitter).

El tuit del ministro de Defensa Carlos Presti donde anunció los cambios en las cúpulas de las Fuerzas Armadas.

La renovación implicó un reemplazo para Presti al frente del Ejército, aunque esto no significa que haya renunciado a su cargo. Más bien, la decisión implica que el nuevo integrante del Gabinete presidencial permanecerá en situación de disponibilidad. Quien quedará con su cargo era hasta el anuncio comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la fuerza. La confianza con su jefe es fundamental ya que juntos se promocionaron en 1987.

Los nombramientos también significaron pases a retiros de los anteriores jefes de cada sección. Con la llegada de Romay a la Armada, se termina la carrera militar del almirante Carlos María Allievi. Esta fuerza logró, tras 30 años, la conducción del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con la designación de Dalle Nogare, quien hasta su designación era subjefe y acompañaba al brigadier general Xavier Julián Isaac, quien también pasará a retiro.

El vicealmirante Marcelo Dalle Nogare, el brigadier mayor Gustavo Valverde, el vicealmirante Juan Carlos Romay y el general Oscar Santiago Zarich.

Los anuncios se dan a menos de una semana de que Presti asuma de forma oficial como ministro. El día en el que se oficializará su cargo será el martes próximo. El domingo también será importante ya que se presentarán los seis aviones de guerra F-16, que llegarán este viernes a la provincia de Córdoba, donde todavía estará acompañado por el hasta el momento ministro Luis Petri.