Adorni calificó el paro como un "fracaso" y apuntó contra los sindicalistas: "Ellos andan en autos importados"

Mientras se llevaba a cabo el segundo paro general impulsado por la CGT y las dos CTA "en defensa de los derechos laborales, sociales y previsionales y del modelo sindical por salario digno y por derechos laborales", el vocero presidencial, Manuel Adorni, daba su habitual conferencia de prensa donde calificaba la medida de fuerza como "un atentado contra el bolsillo y la voluntad de la gente". Además, señaló que la protesta afectó especialmente a quienes necesitan llevar "un plato de comida a la mesa".

Pero se ve que al vocero -que fue ascendido a secretario de Estado el mes pasado- le quedaron cosas por decir, razón por la cual decidió sentarse en el canal favorito de casi todos los integrantes de la Libertad Avanza (LLA): la señal de Todo Noticias (TN). Allí, Adorni volvió a criticar a la CGT y señaló con poco atino que no llegaron o alcanzar su objetivo con la medida de fuerza. "Me parece que la gente se cansó de la hipocresía", consideró.

El acatamiento al paro de ATE promedió el 97% en todo el país. También adhirieron los rubros de Transporte público; Transporte aéreo (Las aerolíneas advierten una pérdida aproximada de US$ 62.000.000 por la cancelación de vuelos); Escuelas y universidades; Bancos públicos y privados; Atención en dependencias públicas; Alimentación, Luz y Fuerza, textiles, UOM, SMATA y Transporte de mercadería. A pesar de esto, algunos comercios abrieron sus puertas.

Teniendo esto último en cuenta, Adorni señaló que "a partir de las últimas elecciones hubo un cambio de época". "Me parece que el rechazo es bastante transversal a casi toda la sociedad por estos personajes", dijo y agregó: "Hay casi un 80 por ciento de rechazo a estos personajes, porque bueno están hace 20, 30, 40 años en el poder sindical y los resultados son sueldos miserables, 45 por ciento de trabajadores informales, 11 años sin creación de empleo y 15 años sin creación de empresas".

Apuntando sus cañones directamente contra los sindicalistas, el vocero presidencial señaló que a pesar de todo lo anteriormente mencionado, "andan en autos importados y tienen millones". "Me parece que la gente se cansó de la hipocresía y uno lo que vio fue todos los comercios abiertos, gente con ganas de laburar y la sensación que si no lograban el transporte hoy en Argentina no pasaba absolutamente nada", destacó frente a la atenta mirada de Jonatan Viale.

De esta manera, para Adorni "no fue un paro" lo vivido este último jueves, sino "un cúmulo de amenazas, extorsiones y miedo que quisieron inculcar y lograron lo que lograron". "Fue un fracaso. Más allá del monto, que es muy impresionante, que perdió la Argentina hoy, que no lo perdió el Gobierno, lo perdió la gente. Dentro de esa masa fría de dinero, me parece que al que hoy esta gente la dejó sin un plato de comida es al trabajador, me parece lo más terrible", afirmó.

Así está Constitución

La medida de fuerza buscaba protestar también contra la ley de Bases y el paquete fiscal, ambos proyectos que obtuvieron la media sanción de la Cámara de Diputados y comenzaron a ser tratados en las comisiones del Senado de la Nación. Ante esto, Adorni sentenció: "No entienden que si le va bien al empresario, le va bien al empleado. Han puesto esa falsa lucha entre empleador y empleado que no tiene ningún sentido. Estamos acostumbrados a vivir en una sociedad en donde tenés a un sector muy importante del sindicalismo que ha ayudado a destruir la Argentina, porque son parte de la decadencia y es parte de esta gente que quiere quedarse en el 10 de diciembre y que no entiende que la gente decidió avanzar y tener una Argentina distinta".