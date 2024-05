Moyano tras el paro general: "Se hacen los guapos con los laburantes y después se arrastran como el Presidente"

El paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y las centrales gremiales como la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) tuvo un acatamiento de la mayoría de las y los trabajadores argentinos. A pocas horas de que termine la medida de fuerza, Pablo Moyano dirigente de la CGT y Roberto Carlos Fernández Secretario General del Consejo Directivo Nacional de UTA expresaron sus reflexiones tras la medida de fuerza.

Moyano hizo hincapié en el futuro: cómo va a seguir el plan de lucha y cómo se le hará frente a las medidas que quiere llevar adelante La Libertad Avanza si logran aprobar la manoseada Ley de Bases.

Pablo Moyano

Sobre una posible apertura al diálogo con el gobierno que preside Javier Milei, Moyano expresó contundente en diálogo con C5N: "No creo, la CGT en los próximos días vamos a ir a charlar con aquellos Senadores que todavía no han decidido su voto".

Además, Moyano opinó: "No creo que haya un llamado, para qué, para decir 'las paritarias tienen un techo, nosotros vamos con la reforma laboral, nosotros implementamos impuestos al trabajo', no creo que tenga sentido hablar con un Gobierno que ninguneó a la CGT, a aquellos empresarios nacionales, ninguneó a las Pymes".

Estación Constitución vacía

En cuanto a la conformación del Gobierno, Moyano dejó una profunda reflexión: "Es un gobierno que está enfocado en darle oportunidades a las grandes empresas y hacer sus negocios" y también aclaró: "Por eso está Paolo Roca en el gobierno, el grupo Galperín haciendo negocios descarados que han sido denunciados por los bancos, ellos laburan para ese sector".

Durante los días previos al paro general de la CGT, varios funcionarios libertarios insultaron y desprestigiaron a los representantes sindicales. José Luis Espert, por ejemplo, llamó "simio" al mismísimo Moyano.

José Luis Espert

El dirigente sindical respondió tranquilamente: "No creo que sea prudente hablar con estos tipos, la provocación permanente, los insultos... Yo no me siento ni loco con estos tipos (...) son unos pobres viejos meados".

Sin embargo, Moyano ve una luz al final del túnel: "Esa soberbia de a poco se les va a ir terminado cuando sean más masivas las movilizaciones, los paros, todas las medidas que va llevar adelante la CGT".

Héctor Daer y Pablo Moyano

Y siguió: "Porque la soberbia no es contra Moyano o contra (Héctor) Daer, es contra los laburantes, se hacen los guapos con los laburantes y después se arrastran como el Presidente que se arrastra con Donald Trump, cuando putea al Papa y después se arrastra con el Papa. Hoy el Presidente se ha convertido en el hazmerreír del mundo: no puede sacar una ley y va a dar clase de teoría política", dijo con tono burlón Moyano.

💣Bombita. Moyano expresó que Patricia Bullrich "debería dar un paso al costado" porque "Vive del Estado hace 40 años"

La respuesta de UTA

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se publicó un comunicado con las percepciones que tuvieron tras el paro de transportes de 24 horas y comentaron también que llevarán adelante acciones legales contra el Grupo DOTA, único sindicato que no adhirió al paro convocado por las centrales sindicales.

Con firma de Roberto Fernández, secretario general de la UTA, el comunicado expresó: "Se informa el acatamiento casi absoluto a lo largo y ancho de todo el país, de la medida de fuerza dispuesta por la CGT, a la cual hemos adherido los trabajadores de la UTA".

Roberto Fernández, secretario general de la UTA

Y sigue: "Agradecemos a todos los compañeros y compañeras que se han plegado al mismo con un nivel de acompañamiento casi total", expresaron pero también hicieron una fuerte denuncia: "El acatamiento no fue pleno únicamente por las presiones de un grupo monopólico del AMBA, que 'aprietan', 'amenazan' y pretenden someter a los trabajadores".

Comunicado de UTA

Allí expresaron que se verán las caras en la justicia: "Desde la UTA hemos iniciado acciones judiciales contra el Grupo DOTA, impidiendo la vigencia del DNU 70/23 y la aplicación de sanciones disciplinarias por el ejercicio de la medida de acción gremial resuelta".

Sobre este punto informaron: "El Juzgado Nacional del Trabajo Número 69 (Expte. CNT16660/24) ha resuelto: "...Declarar que NO RESULTAN APLICABLES al conflicto de marras, las disposiciones del DNU 70/23, encontrándose vedadas las empresas demandadas de imponer cualquier tipo de sanción a los trabajadores que participaran de la medida de fuerza...".

Para terminar, la UTA apuntó: "Cuidamos a los trabajadores. Sabemos de qué lado tenemos que estar. Es tiempo de enfrentar al poder de los Patrones-Dirigentes, que utilizan a sus 'títeres' en contra de los trabajadores y de todo el movimiento obrero organizado del país".