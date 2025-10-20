Adorni le bajó el precio a las definiciones de Trump: "Te tiran con todo a matar o morir"

A pocos días de las elecciones legislativas en Argentina, las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generaron un tsunami en el gobierno de La Libertad Avanza que tuvo que salir a relativizar todo intempestivamente.

El presidente estadounidense hundió al gobierno de Javier Milei diciendo que la Argentina "no tiene dinero" y que el país "pelea por su vida"; horas después el vocero presidencial Manuel Adorni, fue el encargado de explicar el contexto y matizar las declaraciones de Trump.

Javier Milei y Donald Trump

Adorni, en diálogo con Tiempo Libre por La Casa Streaming, sostuvo: "Lo que dijo Trump es razonable en el contexto en el que lo dijo, a quien se lo dijo. La Argentina tiene 2% mensual de inflación, riesgo país en torno a los 1000 puntos, se está en un período electoral en el que te tiran con todo a matar o morir . Eso explicárselo a un norteamericano, a un periodista de allá que vive con 0%, 0,2% de inflación, que no sabe lo que es el riesgo país...".

Por su parte, el mandatario yankee había expresado su respaldo financiero a la Argentina tras una reunión con Milei en la Casa Blanca donde se acordó un swap por US$20.000 millones, una medida que busca estabilizar la economía argentina.

Y, sobre este acuerdo, Adorni aclaró: "Rige según normas contables internacionales y no se verá impactado en las reservas, en tanto y en cuanto el país no necesite liquidez y no se ejecute parte de ese intercambio de monedas. Puede que no se ejecute nunca, y en ese caso no se verá reflejado en las reservas, para que no esperen que mañana las reservas vayan a subir US$20 mil millones", dijo el vocero para llevar algún tipo de tranquilidad a la sociedad que en realidad dejó más preguntas que respuestas.

Además, Adorni destacó que "si hay algo que Trump demostró es un apoyo incondicional bajo cualquier circunstancia". Según explicó, la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos atraviesa un momento positivo, lo que quedó evidenciado con la firma del reciente acuerdo financiero: "En la definición de ellos, claramente la Argentina no es un país al que le vaya bien. Lo que dijo Trump es razonable... si nos estuviésemos muriendo (como dijo Trump) jamás hubieran aprobado una ayuda financiera", agregó con contundencia.

El encuentro de Javier Milei con Donald Trump en la Casa Blanca

Adorni reconoció que el Gobierno no obtendrá mayorías en el Congreso, pero consideró que esto no será un impedimento para avanzar con las reformas estructurales previstas: "Bajo cualquier escenario en las elecciones legislativas nacionales el Gobierno no tendrá mayorías en el Congreso pero sí un tercio, para que no traten de sancionarte leyes con el objetivo de dañar", afirmó.

Entre las prioridades del Ejecutivo para los próximos dos años, Adorni enumeró: "En los próximos dos años las reformas laboral y tributaria serán columnas vertebrales. Menos impuestos y mayor facilidad para contratar". En la misma línea destacó que la reforma previsional deberá ser abordada más adelante: "La reforma previsional tiene que ser el último eslabón de las reformas, debe haber una reforma laboral antes de encarar esa base".

Santiago Caputo, asesor presidencial

Finalmente, al ser consultado sobre posibles cambios en el gabinete presidencial, Adorni mencionó la figura de Santiago Caputo como un actor clave dentro del círculo de confianza de Javier Milei: "Podría tener un cargo formal, de hecho lo dijo el Presidente. Caputo es parte de su círculo de confianza, hasta ahora como asesor, y si el Presidente considera que tiene que tener un cargo más ejecutivo desde las formas, se lo propondrá", concluyó de manera contundente.