Adorni miente: la represalia contra los delegados del Garrahan no está cerrada y rompió la ley al exponerlos

Durante la tarde del martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lanzó un tuit en el cual aseguraba que 11 trabajadores del Hospital Garrahan habían sido cesanteados por la toma de la dirección médica del nosocomio, en el marco del conflicto gremial de 2025. Lo que el vocero reveló en realidad es el pedido de la oficina judicial del establecimiento médico, el cual no está confirmado ni pasó por la apelación correspondiente. Aunque en los hechos es una represalia contra una de las pocas estructuras que le arrancó un aumento de salarios de 61% a la motosierra de Javier Milei.

No es casualidad que entre los 11 que pretenden cesantear, 10 sean delegados combativos que se enfrentaron a la falta de presupuesto y que organizaron la movilización durante las largas jornadas de paro y protesta que hubo. En la lista figuran Maximiliano Bares Fara, Alejandro Lipcovich, Diego Rubén Saavedra, Beatriz Haydeé, Ximena Jessica Pared, Gabriela Beatriz Malgarejo, Sinforosa Recalde, Gerardo Fernando Oroz, Emilce Correa Lousao y Silvia Verónica Cipollini Araujo.

El tuit de Manuel Adorni en el que difundió falsa información sobre los castigos a las y los delegados del Hospital Garrahan.

Además está la titular de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Garrahan, la nutricionista Norma Lezana, quien ganó mucha notoriedad cuando mandó al psicólogo al periodista Eduardo Feinmann, y que se instaló como figura del gremialismo a partir de la defensa que hizo del hospital y la salud pública. "Lo que se pretende es aplicar justamente lo que va a venir si se aprueba la reforma laboral en el Congreso", denunció ante BigBang . "Hay un ataque nuevamente y yo creo que es la ejecución de un plan que tienen en mente que es que no haya más salud pública en nuestro país", señaló más adelante.

Para Lezana si fuera por el gobierno nacional colgarían a los trabajadores del Garrahan "en la plaza pública". Aunque a su vez señaló que mientras intentan sembrar el terror, generan un "repudio generalizado de todo el mundo". Es que el anuncio de Adorni lo único que generó fue solidaridad. "A nosotros nos llegan mensajes de todos los compañeros y compañeras del hospital que hacen una lectura correcta de lo que está pasando, que si tocan a uno nos tocan a todos", remarcó.

Es un informe preliminar, no es que nosotros estamos cesanteados o sancionados

¿Cómo se enteraron de lo ocurrido?

- A las 17 de la tarde del martes nuestras abogadas recibieron la notificación de la Dirección de Jurídicos del Hospital. Hay un proceso sumarial, es el primer informe que hace la sumariante, que recomienda al Consejo de Administración el despido de 10 de nosotros y unas 30 suspensiones. Es un informe preliminar, no es que nosotros estamos cesanteados o sancionados. Estamos en un proceso sumarial. Esto debería haber sido reservado porque nosotros todavía tenemos nuestro derecho a la defensa. Tenemos que hacer el descargo correspondiente a lo que el hospital dice que ocurrió. Estamos en eso.

Después hay un amparo sindical en curso. Nosotros tenemos responsabilidades sindicales, con lo cual no es que nos pueden despedir así con un informe que hace una abogada, la la Dra. Fernanda Marino, que es juez y parte en este caso, porque ella obedece las órdenes de la dirección del hospital, del interventor, que es quien debería habernos atendido. Hace dos años que las autoridades no nos atienden.

Norma Lezana en el día de la protesta en la Dirección Médica del Hospital, que derivó en un intento de sancionarla junto a otra decena de delegados.

¿Los sorprendió esto?

- Hay algo que caracterizó siempre a la historia del hospital que es el diálogo, la posibilidad de hablar con la dirección, con los consejeros de turno, hasta con el ministro de salud. Siempre gozamos del respeto de las autoridades, los profesionales y los trabajadores del equipo de salud del hospital. No hay ningún motivo para cuestionar nuestro desempeño profesional. Somos prestigiosos profesionales. Y orgullosamente trabajamos en el Hospital Garrahan.

Estamos siendo sancionados por ejercer el derecho a la protesta, por justamente solicitar a la dirección que nos reciba, que abra un canal de diálogo, que después de dos años de enviar notas y notas pidiendo reunión, reclamando frente a una dirección y un Consejo de Administración que no atienden y que encima aplican descuentos confiscatorios del sueldo. Eran personas que ganaban en ese momento 1.000.000 de pesos y les habían descontado 500 mil. De eso nos enteramos la noche anterior a la protesta en la dirección.

Si pudieran, nos colgarían en la plaza pública para aleccionar a todos los trabajadores y trabajadoras

Después de esta protesta en la dirección vino el aumento del 61%, más el bono de 450.000 pesos. Y ahora vienen las represalias porque evidentemente el interventor Pirozzo, el ministro Lugones, tienen un plan con el hospital, que no lo pudieron llevar adelante el año pasado porque el equipo de salud pudo defenderlo. Y ahora necesitan sacarse de encima a los trabajadores que están sindicalizados, que justamente se pusieron al frente de la lucha. Sacarlos mediante despidos y sanciones ilegales.

¿Hay antecedentes de algo así?

- Lo que está sucediendo es de una violencia institucional inusitada, porque que Adorni tenga el informe de la sumariante antes que nosotros y antes de que podamos hacer un descargo; que diga que estamos cesanteados y que estamos sancionados, es una sentencia previa. Creo que esta gente, si pudieran, nos colgarían en la plaza pública para aleccionar a todos los trabajadores y trabajadoras.

La Dirección Médica del Hospital Garrahan tomada por sus trabajadores.

Por eso es muy importante hacer una lectura correcta de lo que está pasando, de la gravedad que tiene que Adorni saque nuestros nombres y diga que estamos cesanteados y que estamos sancionados, cuando esto no ocurrió. Hay un proceso y hay un amparo sindical, porque en nuestro país hay un sistema democrático en donde el derecho a la protesta es un derecho constitucional. Y es lo que están sancionando.

¿Cómo sigue la pelea?

- A las 12 vamos a hacer una conferencia de prensa urgente y a las 16 horas estamos convocando al cabildo abierto, porque lo que se pretende es aplicar justamente lo que va a venir si se aprueba la reforma laboral en el Congreso. Lo que están aplicando en el Garrahan es es un laboratorio de aplicar la reforma laboral, en donde no se pueda participar de una asamblea, donde no se pueda protestar y donde directores como el interventor Pirozzo se manejen como patrones de estancia. En donde no tengan que rendir cuentas a nadie, cuando son funcionarios públicos que realmente deben cumplir deberes que no están cumpliendo en este momento.

En tu caso te expusiste mucho en la entrevista en la que mandaste al psicólogo a Eduardo Feinmann y que llevaste a que él tenga que inclusive pedir disculpas. ¿Crees que hay una animosidad en particular con vos por ser una delegada que impulsó la lucha que generó el aumento del 61%?

- Es probable porque critican o tratan de sancionar a dirigentes sindicales que no entregamos, que no nos dejamos convencer porque hay cosas que no son el salario. Nosotros el año pasado no solo defendimos el salario, defendimos el hospital. Porque se fueron 300 profesionales del Garrahan. Profesionales muy prestigiosos que hoy no están y eso ya es un daño a la salud pública.

Se pretende aplicar lo que va a venir si se aprueba la reforma laboral en el Congreso

El año pasado, después de la protesta en la dirección, vino el aumento de salario, pero el interventor sigue aplicando medidas que son extrañas a lo que es la naturaleza propia del Garrahan, que siempre se caracterizó por el diálogo, el trabajo en equipo, la reflexión, el poder resolver los problemas entre todos y todas. Y esto es completamente extraño para el hospital, esta manera de conducción.

Más allá del amedrentamiento, ¿qué pretenden con medidas así?

- No sabemos cuál es el plan que tienen con el Garrahan. Creemos que es el mismo que tienen con el resto de los hospitales SAMIC, que es la privatización. Porque les resulta caro sostener hospitales que brindan atención a niños, niñas y adolescentes con enfermedades de alta complejidad de todo el país. No ven ellos ahí una ganancia, entonces les parece que es un gasto excesivo que el Estado no tiene que garantizar. Entonces hay una pulseada.

Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan

Ahora estamos recibiendo mucha solidaridad de distintas organizaciones sociales, políticas, de las familias con las que hemos luchado, que están sorprendidos por las noticias. Que justamente no partieron de nosotros. Nosotros estábamos organizando el cabildo abierto para oponernos a la reforma laboral y a las modificaciones en la Ley de Glaciares, porque no es que nos es ajeno todo eso, y nos encontramos con este tuit de Adorni, diciendo que que estamos despedidos, que estamos sancionados. Intentan sembrar el terror. Pero lo que están sembrando es el repudio generalizado de todo el mundo. A nosotros nos llegan mensajes de todos los compañeros y compañeras del hospital que hacen una lectura correcta de lo que está pasando, que si tocan a uno nos tocan a todos. Nunca pasó en la historia del hospital algo como esto.

El interventor está desde julio del año pasado, antes de él estaba el Dr. Oscar Imventarza como consejero, que trabajaba desde hace más de 30 años en el Hospital.

Sí, y nosotros teníamos muchísimo diálogo. Podíamos no tener acuerdos. De hecho en la última conversación que tuvimos con él nos dijo que comprendía la situación que estábamos atravesando, cómo se había depreciado el salario de los trabajadores del hospital y que entendía el reclamo. Luego él vio que había dinero para el primer bono -y esto después quedó demostrado en los balances que se hicieron públicos-, y él nos dijo que había dinero para otro bono más. Y sin embargo fue sancionado, fue desplazado del Consejo de Administración por otorgar un bono de 500.000 pesos a todos los trabajadores. Le pidieron la renuncia al día siguiente y también renunció el ministro de salud Mario Russo.

Intentan sembrar el terror. Pero lo que están sembrando es el repudio generalizado de todo el mundo

¿Cuál es la relación con el interventor Pirozzo?

El hospital está intervenido, el interventor Mariano Pirozzo antes estuvo como interventor en el Bonaparte y despidió ahí a más de 200 profesionales. Antes de eso estuvo en el hospital Sommer y despidió 100 más. No es pediatra, no es un médico que tenga trayectoria en nuestro hospital y lo que está haciendo es centralizar mucho el poder en la dirección médica. Casi por encima de las resoluciones del Consejo aparecen sus memos con sus disposiciones. Oculta todo lo que son las resoluciones. Nadie puede ver las resoluciones del Consejo de Administración y entonces no podés saber cómo es el manejo de compras, de licitaciones, de ingresos y egresos.

Ha dispuesto el cierre de la salita de 2 del jardín maternal del hospital desde diciembre de este año. Quedaron 45 niños sin vacante, sin lugar, los dejaron afuera. Y de la misma manera unilateral le cambió la forma de contratación a 71 profesionales que tenían contrato de empleo público y los pasó a estos contratos de locación de servicios. Hoy mandamos una nota reclamándole que eso es ilegal, que están contrariando el estatuto del hospital, la Ley de Empleo Público, porque el personal sanitario no puede ser contratado con un contrato civil cuando es parte de un equipo de salud en hospital. No es un profesional independiente: es parte del equipo de salud. De hecho, tiene que saber y conocer los protocolos y no es que se maneja de acuerdo a las prácticas que considera un profesional adecuadas.

Norma Lezana es una de las referentas más importantes en la lucha por la dignidad de los salarios en el Hospital Garrahan

Estuvimos analizando con nuestros abogados lo ilegal que es este tipo de contrataciones cuando se trata de personal que está cubriendo tareas en un hospital. Evidentemente les molestamos para lo que ellos quieren hacer, que probablemente sea lo mismo que están amenazando con los SAMIC de la provincia de Buenos Aires, que es correrse Nación de los aportes.

¿Cuál es la intención del Gobierno nacional con todo esto?

- Hay un ataque nuevamente y yo creo que es la ejecución de un plan que tienen en mente, que es que no haya más salud pública en nuestro país. Por eso atacan todo lo que tiene que ver con garantizar derechos. Las leyes que se votaron el año pasado no tienen financiamiento en el presupuesto que se aprobó. Hay una arremetida del Gobierno volviendo a atacar lo que para ellos es un gasto, que es la salud pública, la educación pública, el garantizar los derechos a las personas más vulneradas, como los discapacitados. Están saboteando todos los programas que sostienen la calidad de vida y la integración de estas personas, que necesitan muchísimo de toda la sociedad para poder lograr el máximo de su vida.

Es la ejecución de un plan que tienen en mente, que es que no haya más salud pública en nuestro país

Es un gobierno muy cruel y a nosotros nos toca lidiar con este ataque. Por supuesto que yo no dudo en que hicimos muy bien en defender el hospital y que lo tenemos que seguir haciendo, a pesar de estos ataques. Y acudir en nuestra defensa con las mismas herramientas con las que defendimos el hospital: con la lucha colectiva y la unidad en la diversidad que somos, para que esto no siga adelante, para que cese todo esta persecución.