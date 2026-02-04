El sueño leproso vuelve a tomar forma: Newell's se ilusiona con Messi en 2027 y Rosario ya imagina el regreso del hijo pródigo

En Rosario no se habla de otra cosa. La idea parece lejana, compleja y llena de condicionantes, pero igual emociona. Porque cuando el apellido es Messi y el escudo es el de Newell's, cualquier posibilidad -por mínima que sea- se transforma en ilusión colectiva. En las últimas horas, el vicepresidente rojinegro, Juan Manuel Medina, confirmó que el club trabaja en un proyecto para que Lionel Messi juegue en la Lepra durante el primer semestre de 2027. "Estamos trabajando en que Leo juegue en Newell's en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso", aclaró Medina en diálogo con TN.

Lionel Messi

Si bien el dirigente bajó un cambio ante la ola de expectativas que rápidamente se expandió por la ciudad y el país, lo cierto es que no es una negociación avanzada ni un anuncio inminente, sino algo más ambicioso y, a la vez, más frágil: una carta de intención para seducir al mejor futbolista del mundo. Según explicó el dirigente, el plan excede largamente lo futbolístico. "Es un proyecto que excede a Newell's. Es un proyecto de la ciudad de Rosario, de la Provincia y del fútbol argentino", remarcó.

La idea, dijo, involucra a distintos actores políticos y deportivos con un objetivo común: crear las condiciones para que Messi tenga motivos reales para ponerse, al menos una vez como profesional, la camiseta rojinegra. La clave, admitió Medina, no pasa solo por el deseo. "Todo depende de lo que podamos ofrecer en materia de infraestructura y de un esquema deportivo competitivo", sostuvo.

Un mensaje que apunta tanto a la modernización del club como a la necesidad de armar un equipo que esté a la altura del tramo final de la carrera de Messi. Y también funciona como advertencia puertas adentro: la dirigencia no quiere que el proyecto sea leído como una maniobra distractiva frente al flojo arranque de Newell's en el Torneo Apertura, donde apenas sumó un punto en tres fechas bajo la conducción de Favio Orsi y Sergio Gómez.

Antonella Roccuzzo y Messi

El germen de la idea no es nuevo. Medina contó que el proyecto empezó a tomar forma en 2024, con la creación de la agrupación política UNEN, que luego ganó las elecciones de diciembre de 2025 y llevó a Ignacio Boero a la presidencia del club. Desde entonces, la ilusión quedó incorporada al plan de gestión. No por nada Boero cerró su campaña con una camiseta de Newell's número 10 y el apellido Messi en la espalda. "Como para todo hincha, sería un sueño que venga, pero tenemos que darle todas las condiciones y que él tenga ganas de venir. Haremos lo que esté a nuestro alcance y hasta lo imposible para que venga", había dicho a Infobae.

Medina fue sincero al reconocer que hubo contactos, aunque en estado embrionario. "Se habló, se planteó la idea, pero hoy no hay definiciones", afirmó. Y ahí aparece el principal obstáculo: Messi renovó recientemente su contrato con Inter Miami hasta fines de la temporada 2028 de la MLS, por lo que cualquier desembarco en Rosario requeriría un acuerdo entre clubes. Mientras tanto, la Pulga sigue escribiendo su historia en Estados Unidos. Llegó en 2023 y se convirtió en el emblema absoluto del proyecto deportivo del Inter. Con él como líder, las Garzas ganaron los dos primeros títulos de su historia: la Leagues Cup 2023 y el Supporters' Shield 2024.

Lionel Messi con la camiseta de Newell's

En lo individual, Messi fue elegido Mejor Jugador y Máximo Goleador de la Leagues Cup, y se quedó con el Premio Landon Donovan al MVP de la MLS 2024, gracias a sus 36 contribuciones de gol en apenas 20 partidos. Este año, además, será protagonista de hitos simbólicos: el 21 de febrero debutará en una nueva temporada ante Los Ángeles FC y en abril será el capitán del equipo que inaugurará el Miami Freedom Park, el nuevo estadio del club. Con el Mundial 2026 como gran objetivo inmediato y un contrato largo recién firmado, el futuro de Messi se planifica día a día. En ese contexto, el anhelo de Newell's convive con la realidad. Incluso aparecieron rumores recientes sobre una supuesta oferta del Galatasaray de Turquía, que implicaba jugar solo algunos partidos como local, aunque nunca hubo contactos formales.