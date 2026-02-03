La defensa de CFK pidió la nulidad de la Causa Cuadernos: una por una, las razones

Este martes, tras la reanudación del juicio por la causa "Cuadernos" en el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un contundente alegato en el marco de las cuestiones preliminares, solicitando la nulidad de todo lo actuado en el proceso. Con el abogado Carlos Beraldi al frente, se denunciaron graves irregularidades que comprometen la integridad del expediente y habló hasta del daño democrático que implica este proceso judicial.

" Estamos en presencia de un proceso nulo ", afirmó Beraldi ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, argumentando que la causa está viciada por maniobras de espionaje ilegal y direccionamiento judicial. Durante su intervención de 90 minutos, el letrado estructuró su exposición en dos aspectos clave: el "engaño de origen" (o forum shopping) y el uso delictivo de la Ley del Arrepentido.

CFK y Carlos Beraldi

Uno de los puntos más contundentes de la defensa fue la denuncia sobre cómo se eligió al juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli para llevar adelante la causa. Según Beraldi, se vulneró la garantía del juez natural, ya que no se realizó un sorteo imparcial para asignar el caso. "Acá no hubo sorteo, no hubo nada: los eligieron a dedo", sentenció dejando al cuerpo de jueces helados.

Para sustentar esta acusación, Beraldi presentó un video clave: una entrevista al periodista Diego Cabot, quien entregó las copias de los cuadernos que dieron inicio a la investigación. En el material audiovisual, Cabot relata cómo contactó directamente al fiscal Stornelli: "Yo lo llamé a Stornelli... Yo no lo conocía... Nos juntamos en un bar de Palermo, y en un momento le dije: bueno, mirá, saqué la mochila y le mostré un par de cuadernos en fotocopia que tenía ahí".

La defensa subrayó que esta entrega de pruebas no respetó los procedimientos legales establecidos, como el ingreso por Mesa de Entradas de la Cámara Federal. Este hecho, según Beraldi, evidencia que se trató de una elección discrecional del investigador, lo que compromete gravemente la legitimidad del proceso.

El abogado también apuntó contra el fallecido juez Bonadio, afirmando que este mantuvo reuniones previas con Cabot y Stornelli antes de que se formalizara la causa. "Ustedes lo escucharon: lo llamó igual que D'Alessio y se juntó con el fiscal, y le mostró lo que iba a hacer ", declaró Beraldi resaltando que estas reuniones informales y extrajudiciales no tienen correlato en la actividad procesal legítima.

Marcelo D'Alessio

Beraldi denunció que el expediente oficial está plagado de ficciones procesales. " Nos hacen creer que un día, casualmente, el periodista se presenta en la fiscalía , como si nada de lo anterior hubiera existido... se ordena que se le tome declaración, de la declaración no surge nada de todo lo que vimos antes, y después de esto se la mandan al juez y el juez fabrica una especie de conexidad con otro expediente que ellos tenían, que es el gas licuado", explicó.

Esta supuesta "conexidad" permitía mantener el expediente bajo control del mismo grupo judicial. Sin embargo, Beraldi aseguró que dicha relación era ficticia y sirvió únicamente como excusa para evitar un sorteo imparcial: "Era una mentira que ya existía desde el principio", enfatizó.

El finado juez Bonadío

Otro eje central del pedido de nulidad fue la vinculación entre esta causa y las prácticas ilegales comprobadas en la denominada "Causa D'Alessio". En septiembre de 2025, un fallo judicial determinó que Marcelo D'Alessio lideraba una asociación ilícita. Esta causa fue con la que Beraldi tomó de ejemplo para demostrar que las prácticas también estuvieron presentes en la recolección de testimonios en la causa Cuadernos.

El abogado defensor de CFK expresó: " Se utilizó de manera delictiva la Ley del Arrepentido , generando extorsiones y requerimientos dinerarios", denunció el abogado. Beraldi fue enfático al señalar las implicancias institucionales de estos hechos: "Tan grave es lo que se determinó que en la sentencia [de D'Alessio] se concluye que ya no se trata de un delito que afecta a personas individuales, sino que pone en crisis la vida democrática ".

Julio De Vido

El juicio por la causa Cuadernos involucra a 86 imputados, entre ellas a Cristina Fernández de Kirchner —acusada de liderar una asociación ilícita—, el ex ministro Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López. La acusación sostiene que existió un esquema sistemático de recaudación de sobornos relacionados con contratos de obra pública.

Esto choca de frente con las denuncias presentadas por Carlos Beraldi abren un nuevo capítulo en este complejo proceso judicial. Ahora, la pelota la tiene el TOF 7 que deberá resolver si acepta o no el pedido de nulidad planteado por la defensa. De ser aceptado, todo lo actuado hasta ahora quedaría invalidado.