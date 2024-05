Adorni reconoció que se envió un texto diferente de la Ley Bases al Senado, pero aclaró: "Fue un error de tipeo"

Luego de que el bloque de Unión por la Patria de la Cámara Baja denunciara que el texto que se presentó del proyecto de la Ley Bases y que este martes debe empezar a debatirse en las comisiones del Senado de la Nación "tiene diferencias con lo que votaron los diputados en el recinto", el vocero presidencial, Manuel Adorni, buscó quitarle valor al reclamo y si bien reconoció que el supuesto cambio de proyecto de la ley que ingresó a la Cámara de Senadores existió, aclaró que se trató de un "error de tipeo".

La denuncia, que lleva la firma de Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria, advierte que "se ha modificado el texto puesto a consideración en el plenario y que fuera aprobado, alterándose de esta forma la voluntad del legislador y excediéndose en la autorización otorgada por el cuerpo para realizar correcciones de forma" y agrega que también "se ha modificado el texto para subsanar errores contenidos en el orden del día que no fueron advertidos al momento de votarlos".

El posteo de David Martínez

Finalmente, el escrito añade: "Tal hecho configura un incumplimiento manifiesto de sus deberes como funcionario público, toda vez que es un acto violatorio del Reglamento de esta H. Cámara y de las leyes vigentes, En un análisis no exhaustivo, se han detectado algunas de estas alteraciones, lo que no significa que sean las únicas, y a modo de ejemplo me voy a remitir a enumerar algunas en las que visiblemente se infiere la intencionalidad de la modificación. Se advierte alteración del texto en la comunicación respecto al articulo 152 (articulo 151 de la OD), en el antepenúltimo párrafo se cambia el término ´autorización de exportación´ por ´permiso de exportación´".

Se votó el proyecto general la Ley Bases

Consultado al respecto en su habitual conferencia de prensa, Adorni le restó importancia a la denuncia y la calificó como "una pavada". "Entiendo que hubo un error de tipeo que eso significó algunas diferencias en algunas palabras", planteó el funcionario nacional en la habitual conferencia de prensa. Tras la denuncia de Martínez, el vocero presidencial aseguró que se "está subsanando" y prometió que estará resuelto en el transcurso del día. "Va a ser un tema menor, administrativo. De lo fino del proceso no lo tengo, no soy muy ducho. Fue una pavada, no hacía al fondo de la cuestión y la están subsanando para que no haya diferencias", completó al respecto.