Adorni "usó" los muertos en González Catán para criticar a Kicillof: "El Estado tan presente no está en esos lugares"

Argentina se despertó con la noticia de un terrible tiroteo en González Catán, más precisamente en el barrio 8 de junio en la localidad de La Matanza que terminó con 5 muertos heridos de bala y 6 heridos de gravedad. El enfrentamiento habría sido por la toma de tierras entre personas de origen paraguayo y boliviano.

Los muertos y heridos fueron trasladados a diferentes hospitales pero la investigación policial todavía no detuvo a ninguna persona: "No tenemos a nadie detenido aún. Estamos haciendo toda una visualización porque el enfrentamiento se dio en el medio de la nada, al lado de una tosquera. Ahí no hay cámaras; estamos analizando videos que hizo la propia gente allí y procuramos hablar con testigos, estamos en pleno operativo", confirmaron.

5 muertos y 6 heridos en La Matanza

La noticia impactó tanto que en la conferencia del vocero presidencial Manuel Adorni se tocó con profundidad este tema no sin criticar y bastardear el gobierno de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires que está en las antípodas políticas de los libertarios.

El empleado de Javier Milei criticó la intervención estatal y dijo sin piedad que el Estado "no está tan presente" en los lugares donde residen personas con mayor vulnerabilidad.

Su conferencia de prensa estuvo marcada por la explicación del hecho: "Entendemos que es un tema estrictamente provincial, que atañe a las autoridades de la provincia de Buenos Aires", puntualizó Adorni.

Además, expresó: "Nos parece un hecho penoso y lamentable. Estamos consternados por la cantidad de muertos y heridos que ocurrieron", dijo y sin pelos en la lengua dejó por el piso la gestión de Kicillof: "Evidentemente el Estado tan presente no está en esos lugares ¿no?".

No conforme con eso y dándole fuerte a la gestión peronista dijo: "Han hecho tanta publicidad del 'Estado presidente' y de repente vemos a gente matándose por tener un pedazo de tierra".

Para terminar, Adorni disparó: "Nos parece todo un hecho lamentable y en el contexto en el cual ocurre nos parece tan lamentable como el hecho mismo".

Adorni carga fuerte contra el paro del 24 de enero

El ánimo en presidencia está muy caldeado y hay máxima expectativa con respecto a lo que pasará el 24 de enero, día en el que los sectores sindicales como la CGT y la CTA junto a organizaciones sociales y de izquierda llamaron a un paro general sumado a una movilización en contra del DNU 70/2023 que desregula la economía al mismo tiempo que achica el Estado.

En la misma conferencia en la que cargó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Adorni cargó un peso importante a los y las trabajadoras que piensan asistir a la manifestación: "Se analiza con posibilidad cierta" descontar el día de trabajo a los estatales que se sumen a la protesta de convocada por el ala sindical.

Autoridades de la CGT llamaron a un paro general

La verdadera discusión gira en torno a la oficialización (o no) del Decreto de Necesidad y Urgencia que rige desde diciembre de 2023 pero que todavía necesita ser aprobado por el Congreso.

Sobre este tema, Adorni fue contundente: "Tenemos intención de que efectivamente se debata en la Cámara de Diputados lo antes posible" y añadió: "Si es esta semana bienvenido sea, independientemente de la fecha del paro". En tono amenazante lanzó: "Esperemos que sea lo antes posible por el bien de todos".