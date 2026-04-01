Adriana Nechevenko: escribana en las sombras de la compra de las propiedades de Manuel Adorni

La adquisición del departamento en Caballito donde actualmente reside Manuel Adorni, jefe de Gabinete, junto a su familia, no deja de llamar la atención en tanto y en cuanto su patrimonio creció de forma poco usual para un simple servidor y funcionario público del Estado Nacional manejado por La Libertad Avanza.

Y, si bien todo parecía calmo, el silencio sólo anticipó un escándalo más en esta trama de posible enriquecimiento ilícito y pone en el centro de la escena a la escribana Adriana Nechevenko. Su rol en la compra de este inmueble y de otra propiedad en un exclusivo country bonaerense suscita interrogantes que la justicia busca esclarecer.

Manuel Adorni

El fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, convocó a Nechevenko para que declare como testigo el próximo 8 de abril. La escribana fue quien certificó la operación por la que Adorni adquirió, en noviembre de 2025, un departamento de 200 metros cuadrados con cochera en la calle Miró al 500. Sin embargo, los detalles financieros de esta transacción generado varias sospechas.

Según consta en el Registro de la Propiedad Inmueble, el departamento fue comprado por 230.000 dólares, una cifra significativamente inferior al valor de mercado en esa zona de la Ciudad de Buenos Aires, donde el precio promedio ronda los 3.000 dólares por metro cuadrado: esto implica que el inmueble debería haber costado cerca de medio millón de dólares . Además, el pago se habría realizado mediante un préstamo hipotecario de 200.000 dólares otorgado por las propias vendedoras, Beatriz Viega (72 años) y Claudia Sbabo (64 años), quienes habrían cedido los fondos en partes iguales.

La fachada del departamento de Adorni en Caballito

El rol de Nechevenko no se limita a esta operación. En 2024, también intervino en la compra de una casa en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de Bettina Angeletti, esposa de Adorni; lo sospechoso es que ninguna de estas propiedades figura en las declaraciones juradas del funcionario. Consultado al respecto, Adorni argumentó que "lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida", refiriéndose a la correspondiente al año 2025.

Los diputados Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro y Pablo Juliano presentaron una ampliación de denuncia exigiendo explicaciones sobre estas operaciones y el préstamo involucrado. En su escrito señalaron: "No queda claro cuál es el costo financiero de tal operatoria, el interés aplicado y el plazo de devolución del dinero prestado; siempre teniendo presente que el Sr. Adorni y su cónyuge -y a solicitud del escribano actuante— debe firmar una Declaración Jurada de Persona Expuesta Públicamente según Resolución 192/2024 de la Unidad de Información Financiera..."

Manuel Adorni cuando ganó las elecciones de la Ciudad junto al equipo de La Libertad Avanza

El fiscal Pollicita ya solicitó toda la documentación relacionada con las adquisiciones inmobiliarias y no descarta ampliar las citaciones. Además, podría requerir un informe elaborado por la ONG Poder Ciudadano que registra visitas realizadas por Nechevenko a la Casa Rosada en 2024 . Según estos registros, la escribana se reunió con Adorni en varias oportunidades antes y después de las operaciones inmobiliarias bajo sospecha: durante 2024 y 2025. Su última visita registrada fue el 26 de diciembre de 2024, cuando llegó incluso antes que Adorni. Para ese entonces, ya se había concretado la compra de la casa en el country Indio Cua Golf Club.

Mientras tanto, los ojos están puestos en la declaración que Adriana Nechevenko deberá brindar ante Pollicita la próxima semana. Por ahora, lo único claro es que las respuestas deberán ser tan contundentes como las preguntas que hoy se ciernen sobre Manuel Adorni y su entorno más cercano.