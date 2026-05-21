El portero de Cristina Kirchner se retracta y la causa Cuadernos pega un volantazo: "Firmé algo que no era cierto"

En una declaración que generó sorpresa y conmoción en el juicio oral por la causa Cuadernos, Julio César Silva, encargado del edificio donde vivía la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, admitió haber mentido durante la etapa de instrucción liderada por el fallecido juez Claudio Bonadio.

"Firmé algo que no era cierto. Yo no dije que iba con bolsos y valijas", confesó Silva ante el Tribunal Oral 7 y completó: "Cometí un delito y lo acepto, no estaba de acuerdo, firmé algo que no ocurrió", agregó.

Claudio Bonadio, juez argentino ya fallecido

La declaración de Silva marcó un giro inesperado en el caso, que investiga presuntas maniobras de corrupción durante los gobiernos kirchneristas y, en esta línea, el testigo detalló que su falsa declaración fue producto de presiones y amenazas recibidas en el juzgado de Bonadio en 2018. Sobre esto, expresó: "Me sentí mal", reveló contundente y contó que en esa misma charla le dijeron que "pensara en mis hijas", dejando en evidencia el clima de coerción al que fue sometido.

El encargado también relató un episodio clave ocurrido durante el allanamiento al departamento de la calle Juncal, ordenado por Bonadio. Según Silva, el comisario le dijo al juez: "Señor Bonadio, el allanamiento se da por terminado, no hay nada (le dijo el comisario) y escuché los gritos del otro lado del teléfono, Bonadio le dijo: No. Hasta que no encuentren algo se quedan hasta mañana".

"Cometí un delito y lo acepto. Firmé, pero ni lo leí"



Julio César Silva, el encargado del edificio perteneciente a Cristina Kirchner implicado en la causa Cuadernos, se desdijo de su declararción en 2018 y señaló: "¿Que venían con bolsos y valijas? No". pic.twitter.com/Ntq9WOYi1j — Corta (@somoscorta) May 21, 2026

Además, reveló: "Yo lo escuché perfectamente. Señor Bonadio, son las seis y treinta, se termina el allanamiento y escuché clarito lo que respondió el juez", contó. Esta revelación generó tensiones en la sala de audiencias y, el juez del Tribunal Oral, Fernando Canero, intentó profundizar sobre cómo Silva había escuchado a Bonadio, pero el testigo fue contundente: " Estaba a los gritos ".

Otro aspecto relevante de la declaración fue la rectificación sobre el rol de Daniel Muñoz, ex secretario de los Kirchner y señalado como una pieza clave en el supuesto traslado de dinero en efectivo. Mientras que en su declaración inicial Silva afirmó haber visto a Muñoz con bolsos y valijas, ahora aseguró que lo único que llevaba era un portafolio y, ocasionalmente, un bolso pequeño. " Hoy digo la verdad ", subrayó.

Julio César Silva

Mientras el juicio avanza, las declaraciones de Julio César Silva son un volantazo en el desarrollo del caso y en el debate público sobre las garantías procesales y los límites del poder judicial en investigaciones de alto perfil político. La verdad detrás de los Cuadernos está aún lejos de esclarecerse.