Aguiar pidió a gobernadores peronistas no ser "cobardes" y llamó a movilizar "aunque la CGT no convoque"

Una tormenta política se avizora en esta segunda semana de febrero. El clima político está cada vez más tenso y, en este contexto, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, no tuvo reparo en enfrentar a los gobernadores que podrán firmarle la polémica reforma laboral que se debatirá el 11 de febrero en el Senado.

Aguiar no escatimó en críticas, especialmente hacia los mandatarios provinciales peronistas, a quienes acusó de traicionar los intereses de sus ciudadanos si deciden apoyar esta medida. En una entrevista brindada este martes a Radio 750, Aguiar enfatizó la necesidad de una respuesta contundente por parte de los trabajadores y las organizaciones gremiales frente a la reforma que será un ataque directo a los derechos laborales.

Rodolfo Aguiar

"Estamos muy bien. Dijimos que el paro aislado no alcanza; hay que definir un plan de lucha previo. Y tiene que tener epicentro en las provincias", sostuvo contundentemente.

Pero su mensaje más incendiario estuvo dirigido a los gobernadores, a quienes les advirtió sobre las consecuencias políticas y sociales de respaldar esta reforma: " Porque los gobernadores que avalen esta reforma estarán firmando su propia sentencia de muerte . Esta decisión de bajar el impuesto a las ganancias de las 144 empresas que más ganan se va a financiar con los recursos de las provincias", expresó el referente sindical sin pelos en la lengua.

Milei con gobernadores en la firma del Pacto de Mayo

Aguiar también dejó en claro su postura respecto a las modificaciones propuestas por el Gobierno Nacional: "Yo lo que digo con claridad es que respetamos todas las opiniones, pero formamos parte de los que consideran que de ninguna manera sirve una modificación parcial".

Aguiar no disimuló el escepticismo frente al impacto real de la reforma laboral en la clase trabajadora: "Dos artículos no nos cambian nada a los trabajadores. Perdemos igual por goleada. Todos los derechos que hoy conocemos están en riesgo. Los gobernadores tienen que dejar de especular y defender los intereses de sus ciudadanos", dijo puntando directamente al corazón de las decisiones políticas provinciales.

Javier Milei

La crítica se tornó aún más severa cuando señaló lo que considera una contradicción ideológica en algunos dirigentes peronistas: "No pueden malversar los intereses de la ciudadanía. Algunos ganaron como peronistas y respaldan el modelo de Milei. Porque las empresas están quebradas por el programa económico nacional. No tienen que ser cobardes, tienen que animarse a enfrentar a Milei ", expresó Aguiar.

En este contexto, el secretario general de ATE Nacional hizo un llamado directo a la ciudadanía para movilizarse y exigir un paro nacional como respuesta al avance de esta reforma. Cabe recordar que sólo hace 24 horas, el referente de los estatales realizó un pacto sindical con Pablo Moyano de Camioneros y coincidieron respecto a la movilización masiva y la ocupación de las calles frente al modelo de Milei.

CON PABLO MOYANO COINCIDIMOS EN CONSOLIDAR EL FRENTE SINDICAL PARA CONFRONTAR CON MILEI



Me reuní con Pablo Moyano y coincidimos en que consolidar y hacer crecer el frente sindical es un mandato de los trabajadores y una imperiosa necesidad para la confrontación contra el... pic.twitter.com/9Mu8AS2XK9 — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) February 9, 2026

Claro que la fusión entre Estatales-Camioneros, deja en una posición incómoda a la CGT. Sobre la central obrera, expresó: "Yo digo que la crítica no puede ser a la CGT. Uno puede evaluar la decisión de los dirigentes. No convocar a un paro frente a una ley que aniquila los derechos es una oportunidad perdida para recuperar la confianza que habíamos perdido", dijo severamente.