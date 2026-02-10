Caso Cecilia Strzyzowski: la Justicia le dictó cadena perpetua al Clan Sena por el femicidio de la joven

La Justicia de Chaco le dictó cadena perpetua a los principales responsables del femicidio de Cecilia Strzyzowski, la familia de dirigentes sociales que se popularizó bajo la denominación de Clan Sena, mientras que tuvo penas más leves con quienes fueron encubridores del crimen que paralizó a la provincia y todo el país hace tres años.

Según el veredicto del juicio por jurados populares que leyó la jueza Dolly Fernández, el principal acusado, César Sena, fue encontrado responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por la violencia de género ejercida contra la víctima. Al mismo tiempo, sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña también recibieron la cadena perpetua por haber sido partícipes primarios penalmente responsables del mismo delito.

Cecilia Strzyzowski fue asesinada el 2 de junio de 2023.

Los otros imputados por encubrimiento recibieron penas más leves, aunque diferenciadas de acuerdo a si fue agravado o simple. Gustavo Obregón recibió una pena de cinco años y diez meses de prisión, Fabiana González cinco años y Gustavo Melgarejo solamente dos años y diez meses de prisión en suspenso, aunque con una serie de criterios que deberá cumplir para mantener su libertad, como no consumir estupefacientes ni cometer algún delito nuevo. A su vez, la detenida Griselda Reinoso logró su absolución y recuperó su libertad tras la audiencia en la que leyeron las condenas. A la ex pareja de Melgarejo se la acusaba originalmente de encubrimiento agravado y de omitir información relevante durante los primeros días de la investigación, aunque no se encontraron pruebas suficientes de la acusación.

El tuit de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich sobre la condena al Clan Sena.

La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que estaba en funciones al momento del femicidio, escribió algunas palabras en su cuenta de X (ex Twitter): "Una noticia que trae justicia para Cecilia y su familia. La asesinaron en un crimen estremecedor. Y durante demasiado tiempo, su homicidio estuvo rodeado de protección política y silencio cómplice. Hoy quedan presos de por vida. Donde tienen que estar".

El femicidio de Strzyzowski se perpetró el 2 de junio de 2023, cuando César Sena se la llevó para viajar juntos a Ushuaia, aunque esa travesía nunca se concretó. Las cámaras de seguridad fueron fundamentales para establecer que la joven de 28 años nunca se retiró de la casa donde le quitaron la vida. "Como existía un plan para matarla, para llevarlo a cabo tenían que estar los tres. Por eso, entendemos que se dio entre 12.16 y 13.01, cuando estaban en la casa solos los Sena y Cecilia", estableció la Fiscalía.