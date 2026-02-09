Santilli recibió a Leandro Zdero en Casa Rosada y respaldaron la reforma laboral en el Congreso

El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió este lunes en Casa Rosada al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, en el marco de la agenda federal que el Gobierno nacional mantiene con mandatarios provinciales. Durante el encuentro, ambos analizaron el paquete de reformas que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias. En ese contexto, coincidieron en la necesidad de avanzar con la reforma laboral. "Va a impulsar la llegada de inversiones privadas a cada provincia, lo que se traducirá en más empleo y en un incremento de la productividad", destacaron tras la reunión.

Además, remarcaron que "avanzar en una nueva ley laboral es importante porque las recetas del pasado nos llevan a los mismos resultados de siempre". Del encuentro participó también el diputado nacional Guillermo Agüero. Horas antes, Santilli defendió públicamente la iniciativa y aseguró que el oficialismo cuenta con los apoyos parlamentarios necesarios. El funcionario sostuvo que el Gobierno "va a tener los votos" para aprobar la ley y afirmó que la norma permitirá "generar trabajo". Según explicó, el respaldo legislativo se apoya en negociaciones previas: Patricia Bullrich hizo "un gran trabajo" en el Senado y Martín Menem "en Diputados", dijo en declaraciones radiales.

El ministro del Interior, Diego Santilli, junto al gobernador de Chaco, Leandro Zdero.

El ministro anticipó que el tratamiento comenzará en breve: "dar un primer paso este miércoles" en la Cámara alta, aunque aclaró que habrá cambios en el texto original y que "el objetivo central de la ley no se ha modificado". También vinculó el proyecto con la agenda económica del Ejecutivo: "El presidente Javier Milei, para los segundos dos años de su mandato, ha planteado claramente que el objetivo es crecer y generar trabajo formal, que es lo que necesitamos como país y esta ley va en esa dirección".

En esa línea, consideró que la Argentina necesita actualizar su normativa: "es importante tener una nueva ley laboral, porque es preciso modernizar leyes que se aprobaron cuando no existía el celular, ni el trabajo remoto, y otras situaciones que esta ley ayuda a mejorar". Santilli afirmó además que "más del 50% de los trabajadores están en la informalidad y con esta ley van a pasar a la formalidad", lo que implicaría "tener acceso a una jubilación futura, a la salud, a vacaciones, a tener su sueldo bancarizado".

Por último, indicó que el proyecto busca "terminar con la industria del juicio que ha destruido el trabajo en la Argentina, y no precisamente en las grandes compañías que son las que más se pueden proteger, sino en las pymes". El ministro vaticinó que este año "vamos a tener una excelente agenda parlamentaria, no solo en extraordinarias sino también en ordinarias", y destacó iniciativas como la Ley de Glaciares, con la que "le estamos devolviendo facultades a las provincias".