Quién es el empresario que destruyó el mensaje del Papa: "Defender a las PyMes es slogan vacío"

Ni un día. Eso duró el eco del mensaje de León XIV a los empresarios argentinos en la Universidad Católica Argentina (UCA). Natalio Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y uno de los dirigentes empresarios más cercanos a Javier Milei, salió a desarmar una por una las ideas de igualdad y distribución que el Pontífice había puesto sobre la mesa; lo hizo, además, después de haber estado sentado en el auditorio escuchándolo.

La contradicción es doble: primero porque Grinman firmó los comunicados de la CAC y del Grupo de los Seis que reclamaban acuerdos intersectoriales y paz social; y segundo porque defiende un modelo que golpea de lleno a su propio sector. En la era libertaria, a septiembre cerraron más de 32.000 empresas, y el comercio —el rubro que él representa— está entre los más castigados, junto con la industria y la construcción.

Natalio Mario Grinman

El Papa había sido claro. Reconoció a los empresarios como generadores de valor, pero les marcó una dirección: "Los empresarios están llamados a subvertir esta lógica tecnocrática mediante una inversión ética que priorice la sostenibilidad ambiental y la dignificación laboral, asumiendo que el éxito financiero debe medirse en clave de bien común ". En la misma exposición defendió el rol de los sindicatos, otra pieza que el oficialismo mira con desconfianza.

La respuesta de Grinman fue en la dirección contraria. Primero apuntó contra la justicia social: "La justicia social y defender a las pymes es slogan vacío (...) ¿Sabés la cantidad de millones y millones de veces que escuché la palabra justicia social en la Argentina? Lamentablemente, nunca se cumplió". Después lanzó la frase que resume su mirada: " ¿Qué vamos a redistribuir si este es un país que nunca generó riquezas? ".

[AHORA] "Nunca se cumplió": Mario Grinman, presidente de la Cámara de Comercio, escuchó "millones de veces" hablar de "justicia social", pero "ninguno de los gobiernos" estuvieron "a la altura", y lo definió como "un eslogan vacío". 📹 @infobaenvivo https://t.co/Hy8s0MQ8vb — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 10, 2026

Ese razonamiento es el que realmente preocupa; es la vieja y poco confiable promesa del derrame: primero crecer, después repartir. Y ese "después", en la Argentina, nunca llega para los y las trabajadoras de a pie.

Grinman intentó suavizar el discurso con una concesión retórica: "Nadie puede estar en contra de la necesidad de que la gente tenga el mayor bienestar posible, especialmente aquellos que están bajo la línea de la pobreza, los desprotegidos y los sectores vulnerables", dijo pero enseguida volvió a la fe en el ajuste: "Todo este tránsito va a consolidar los cimientos de una Argentina potente, una Argentina rica, para que todos, la mayor cantidad de personas, estén bien". El bienestar, otra vez, queda para un lejano e incierto mañana.

Escuchen a León XIV sobre los empresarios que arriesgan su patrimonio y crean trabajo. Es lo que @JMilei viene diciendo hace años: para generar riqueza, alguien tiene que invertir, arriesgar y producir. https://t.co/27WtsjpZLk — El Jefe (@mediceneljefe) November 11, 2026

Sobre los cierres de empresas, la mirada fue casi biológica: "En el mundo todos los días hay empresas que nacen y todos los días hay empresas que fallecen. Eso es absolutamente normal". En línea con Milei, sostuvo que los sectores que no pueden competir deben transformarse: "Hay un puente que hay que atravesar y en ese puente, lamentablemente, yo sería un cínico, un necio, si dijera que va a ser todo perfecto".

Las palabras de Natalio Mario Grinman adelantan la respuesta a la pregunta que sobrevuela la visita papal: qué hará el poder económico cuando León XIV se vaya. Todo indica que seguirá como antes, sosteniendo el plan de ajuste y resistiendo cualquier idea de redistribución; mientras tanto, quienes deben cruzar ese "puente" son los trabajadores, los comerciantes que bajan la persiana y los millones bajo la línea de pobreza que el Papa vino a reivindicar, aunque sea sólo por unas horas.