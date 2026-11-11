"Casi imposible rechazar la invitación": el marido de Valeria Mazza sobre la carpa VIP de la misa del papa

La modelo Valeria Mazza quedó en el centro de la polémica por la carpa VIP que se instaló durante la misa que el papa León XIV encabezó en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, y su marido, Alejandro Gravier, explicó cómo vivieron la jornada: "Casi imposible rechazar la invitación".

En declaraciones radiales, el empresario sostuvo que asistir a la celebración fue una oportunidad que no quisieron dejar pasar y afirmó: "Normalmente, a nosotros nos invitan y vos aceptás. Cuando te invitan vos lo vivís con emoción, es casi imposible rechazar una invitación a una misa del papa".

Gravier también contó que llegaron al lugar a las 7.30 y que recorrieron las inmediaciones antes de ubicarse en el sector asignado: "Lo que hicimos nosotros: a medida que nos acercábamos, Valeria iba caminando y sacando fotos que la gente le pedía. Fuimos a ver cómo estaba organizado. Había lugares que te daban agua para hidratarte; nosotros llegamos y a la izquierda había una organización de discapacitados, en la que Vale colaboró bastante, y nos quedamos bastante ahí"

mazza y gravier

En esa línea, agregó: "Fuimos al sol, estuvimos bajo el sol tres horas, pero es algo que vale la pena, porque lo que estábamos esperando era algo superior, al menos para nosotros. Había mucha gente conocida, gente del gobierno, ministros, diputados, curas que conocemos y con quienes charlamos".

El empresario también buscó aclarar que no permaneció en el espacio donde se ofrecía el servicio gastronómico, uno de los aspectos que despertó mayores críticas: "No entré a esa parte; nosotros justo cuando entramos nos enganchamos con otra gente y después nos fuimos al lugar porque a las 9 te decían que tenías que estar sentado".

valeria mazza

La controversia se desató luego de que se conocieran imágenes de una carpa con catering y ubicaciones preferenciales destinada a invitados especiales, entre ellos figuras del espectáculo, empresarios y dirigentes políticos, durante la misa que reunió a más de dos millones de fieles en Palermo.

Entre las personalidades que quedaron bajo la mirada pública por su presencia en ese sector estuvieron Mazza, Carolina "Pampita" Ardohain, Yanina Latorre, Florencia de la V y Analía Franchín, entre otras. Las fotografías difundidas en redes sociales expusieron el contraste entre las comodidades ofrecidas a los invitados y las condiciones en las que miles de personas aguardaron durante horas para participar de la ceremonia.