Alconada Mon reveló más detalles del caso $LIBRA: ¿la justicia de EE.UU. apunta a Milei, su hermana Karina y Hayden Davis?

En diálogo con Eduardo Feinmann por radio Mitre, el periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, detalló los pormenores de la causa que investiga en Estados Unidos la propiedad de los fondos generados por la criptomoneda $LIBRA, un proyecto digital promocionado por el presidente Javier Milei. La entrevista giró en torno al reciente fallo de la jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, quien rechazó el pedido de cuatro fondos de inversión que buscaban embargar activos vinculados al token, pero dejó una definición inquietante: los indicios sugieren que esos fondos no pertenecen al Estado argentino, sino a los hermanos Milei y a Hayden Davis.

Feinmann abrió la charla con una pregunta directa: "Hugo, contame estos datos que tenés de esa causa de Estados Unidos, que creo que es la más complicada, ¿no?" "Sí, acá tenés múltiples ramificaciones. Está la investigación en Argentina; luego, en Estados Unidos, la demanda colectiva donde múltiples inversores reclaman 'páguenme lo que yo puse porque a mí me engañaron'; y un tercer capítulo, más pequeño pero muy interesante, que es el de los fondos que ganaron juicios contra la Argentina y buscan embargar activos", respondió el periodista y explicó que esos acreedores -entre ellos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited- intentaron convencer a la jueza de que el dinero de $LIBRA era del Estado argentino y, por lo tanto, embargable.

Javier y Karina Milei

Pero Rochon les negó el pedido con un argumento que ahora compromete al entorno presidencial. "La respuesta de la jueza federal Jennifer Rochon fue interesantísima", relató Alconada Mon. "Dice: 'No, no, momentito, acá todavía está en discusión de quién es esto'. Y los indicios dan que no es dinero del Estado argentino, porque incluso según la Oficina Anticorrupción, Milei no actuó como presidente y que además esto fue de manera privada. Y el propio Milei dijo que actuó a título personal. Ergo, yo aquí -dice la jueza- no le puedo habilitar que embargue estos fondos como si fueran del Estado argentino, porque los indicios van para otro lado. Acá lo que estamos viendo es que esto puede llegar a ser dinero que pertenece o al presidente Javier Milei o a su hermana Karina o al inversor Hayden Davis", agregó Alconada Mon.

Javier Milei y Hayden Davis en una nueva foto filtrada

Ante la contundencia del relato, Feinmann preguntó sin rodeos: "¿Entonces la justicia de Estados Unidos ya hace culpable a Javier Milei y su hermana?". "Todavía no llegamos a afirmar como culpable, pero sí plantea la jueza que los indicios van en ese camino. Y acá más que hablar de dinero del Estado, hay que hablar de dinero del sector privado, Hayden Davis, o funcionarios públicos pero bolsillo personal", contestó prudente, el periodista de La Nación. La conversación dejó al aire una idea que preocupa tanto en la Casa Rosada como en los tribunales argentinos: si el dinero no es del Estado, y el propio gobierno sostiene que Milei actuó a título personal, entonces los fondos del token podrían ser privados. Una hipótesis que, de confirmarse, implicaría un uso irregular del poder presidencial para beneficio económico propio o familiar.

Javier Milei y Mauricio Novelli

Feinmann quiso saber cómo continuará el caso. "¿Y cómo sigue ahora esta causa?", preguntó. "Los fondos que querían cobrarse lo que le debe el Estado argentino, pelito para la vieja", ironizó Alconada Mon. "Tenés que salir a buscar dinero por otro lado que sea del Estado argentino. Esto es como pasó cuando intentaron embargar la Fragata Libertad. En el caso Libra, lo que tenemos es el recorrido de la causa penal en la Argentina y la demanda colectiva en Estados Unidos, donde también hay un contrapunto interesantísimo con la misma jueza sobre Hayden Davis y los inversores", agregó el reconocido periodista.

A su vez, Alconada Mon agregó que el gran desafío judicial pasa por vincular las billeteras virtuales con personas físicas, un obstáculo técnico que ha trabado otros casos de lavado o evasión digital. "La dificultad, Eduardo, es la de siempre: cómo poder vincular billeteras virtuales con personas físicas. Si en algún momento del recorrido del dinero virtual alguien comete un error o deja una huella atribuible a una persona, tenés una oportunidad", explicó. Lo cierto es que el caso $LIBRA, promocionado por el propio Milei desde su cuenta de X, generó pérdidas por más de USD 250 millones tras un pico especulativo impulsado por sus publicaciones.

Los fondos de inversión intentaron aprovechar ese vínculo para embargar los activos, pero el fallo de Rochon -lejos de cerrar la investigación- abrió una caja de Pandora. No solo por el posible vínculo patrimonial entre el presidente y los fondos del token, sino porque, al excluir al Estado argentino como titular de esos activos, el fallo sugiere que los beneficios de $LIBRA podrían haber quedado en manos privadas del entorno presidencial. En la entrevista con Feinmann, Alconada Mon resumió la paradoja con una frase contundente: "Esto ya no se trata de dinero público. Acá estamos hablando de funcionarios, pero con bolsillo personal".

"En honor a las ideas libertarias de Javier Milei", así vendían a la criptomoneda $Libra sus creadores.

La investigación, ahora, avanza por dos carriles: la causa penal en Argentina, donde la Oficina Anticorrupción y la UIF ya analizan movimientos financieros vinculados al token, y la demanda colectiva en Estados Unidos, donde la justicia deberá determinar si existe -como planteó Feinmann- un vínculo financiero directo entre $LIBRA y el entorno de Javier Milei. En ese punto, Alconada Mon remató: "En Estados Unidos el desafío es poder completar ese rompecabezas entre lo virtual y lo real".