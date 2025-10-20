Detuvieron a Nacho Contreras, el candidato a concejal libertario de San Vicente: le disparó dos veces a su pareja

El ex primer candidato a concejal de San Vicente por La Libertad Avanza (LLA), Ignacio "Nacho" Contreras, fue detenido este domingo luego de intentar asesinar a su pareja de 24 años, de iniciales AJ, a quien le disparó dos veces dentro del baño de su propiedad, antes de darse a la fuga. La mujer subió un video con la previa de la discusión, en la que lo acusó de infiel. La causa quedó en manos de la fiscal Karina Guyot.

"Me estás cagando, hijo de puta. Estaba en el baño y vos estabas hablando con la mina esa en chat. Mostrame el chat", le exigió la pareja del detenido, quien con los ojos algo perdidos le aseguró que estaba "mirando el tiempo". "No me veas más la cara de pelotuda", le contestó la novia, enojada por las actitudes que había tenido el hombre.

Si bien en el video no se llega a ver la agresión que los vecinos escucharon y denunciaron, tras el allanamiento las fuerzas de seguridad las detectaron como ciertas con las pericias y por las vainas que quedaron dispuestas en la escena del crimen. "Me vas a recagar a palos, porque vos me recagás a palos a mí", le gritaba ella en la parte final del video. La denuncia por una "disputa familiar" motorizó a los efectivo del Comando de Prevención Rural de San Vicente, quienes se aproximaron al campo "Mi Viejo" del camino conocido como Once Boca. Además de las vainas los agentes se encontraron con el arma 9 milímetros que había disparado Contreras.

Una publicación de la cuenta oficial de La Libertad Avanza de San Vicente promocionando a "Nacho" Contreras como candidato a concejal.

Si bien la pistola estaba en regla en términos de legalidades y papeles, su uso imprudente podría cambiar esta realidad y, entre todas las situaciones que podría enfrentar, se encuentra la de que le quiten el permiso de portación por el uso desmedido que hizo de su arma. Además, como comprobaron los efectivos que lo detuvieron luego de que se diera a la fuga, Contreras estaba alcoholizado.

Al momento las imputaciones contra el agresor son por "violencia de género". Contreras asumirá el 10 de diciembre en el Concejo Deliberante de San Vicente, luego de encabezar la lista libertaria en la localidad, el último 7 de septiembre. Esto podría verse interrumpido tanto por cuestiones legales como por cuestiones políticas.