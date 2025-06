"¿Puedo salir o no al balcón de mi casa?": CFK presentó una "aclaratoria" sobre las salidas al aire libre

La defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un pedido de aclaratoria en relación a las eventuales salidas al balcón que pueda hacer, las cuales ya son parte del debate público de los medios y periodistas oficialistas, quienes se exponen ardidos de que pueda salir a saludar a su militancia que se acerca a solidarizarse a su domicilio de San José 1111.

"¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda, pero no... Por eso le preguntamos al Tribunal que aclare, por favor, qué comportamiento se encuentra prohibido. Te comparto el pedido de aclaratoria presentado por mis abogados", escribió CFK en su cuenta de X (ex Twitter), donde adjuntó el pedido de aclaratoria firmado por sus abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy.

Cristina Fernández de Kirchner compartió la aclaratoria que presentaron sus defensores en relación a sus salidas al balcón.

El escrito hace eje en el pedido de que la ex presidenta "debe observar la siguiente regla de conducta: 'abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes'". Es por esto que los letrados pidieron que se aclare la situación, "dado que se ha suscitado un debate de carácter público, tal como lo reflejan los distintos medios de comunicación del país, en torno a si nuestra representada puede o no salir al balcón del domicilio en el que se encuentra actualmente".

En ese sentido, los defensores piden que se "indique si tal comportamiento se encuentra prohibido, ya sea en forma total o parcial y, en este segundo supuesto, cuáles son los alcances de la restricción", mientras que también solicitaron saber las represalias ante esto. "Para que la regla de conducta antes aludida adquiera la debida precisión que, entendemos, corresponde dadas las consecuencias sancionatorias que podría acarrear su incumplimiento", esgrimieron.

CFK saluda a la militancia desde el balcón de su casa.

En el documento también señalaron que "no es ocioso señalar que desde el inicio de este proceso, al igual que en todas las restantes causas penales que fueron iniciadas en su contra luego de que dejara de ser Presidenta de la Nación en el año 2015, ha cumplido con cada una de las obligaciones que le fueron impuestas, conducta que también mantendrá estrictamente en esta etapa de ejecución".

La expresión pública de CFK se da en medio de la confirmación de su condena a seis años de prisión y la inhabilitación de ejercer cargos públicos de por vida. Durante la tarde de este miércoles, a partir de las 14 se espera una masiva movilización con manifestantes de todo el país, en repudio a la proscripción y en defensa de la ex presidenta.