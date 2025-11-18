ATE y jubilados ocupan las calles con una masiva movilización que desafía al gobierno y su reforma laboral

Mañana, miércoles 20 de noviembre, será una jornada de alta tensión social y política en Argentina. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional de 24 horas y una movilización que confluirá en la emblemática Plaza de los Dos Congresos, mientras que organizaciones piqueteras y de jubilados marcharán hacia la Plaza de Mayo.

El clima de conflictividad no es casual. La protesta se enmarca en un contexto de creciente rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei, quien ha impulsado una reforma laboral que busca "eliminar conquistas históricas de la clase obrera" sin generar nuevos puestos de trabajo.

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar

En su comunicado, las organizaciones piqueteras fueron contundentes al señalar que esta reforma forma parte de una " ofensiva antiobrera y antipopular ", y denunciaron al gobierno de La Libertada Avanza de actuar en beneficio de las grandes patronales y el imperialismo.

Rodolfo Aguiar, dirigente de la ATE que tensó su relación con la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue categórico al expresar la gravedad de la situación: "Tiene que ser un paro que nos permita volver a encender la llamita de la conflictividad y que esta crezca rápidamente".

Uno de los cruces entre Aguiar y Bullrich

Para Aguiar, la reforma laboral no es un hecho aislado, sino que está íntimamente vinculada al reciente acuerdo del gobierno con los Estados Unidos: "Trabajar más y por menos plata para abaratar los costos del saqueo. Sin huelga y movilización no la frenamos ", advirtió.

La adhesión al paro nacional parece ser masiva, según el propio dirigente, quien destacó que "los altos niveles de adhesión que se están anticipando muestran una creciente toma de conciencia en los trabajadores acerca de los perjuicios que acarrea la legislación propuesta".

Jubilados marchan ante un Congreso blindado por las fuerzas de seguridad

Sin embargo, Aguiar no se detuvo allí y de manera solapada criticó a la CGT por su pasividad frente a la reforma laboral: "Los que nos proponen que esperemos hasta el 10 de diciembre para conocer los detalles le están haciendo el juego al Gobierno y a los grandes grupos empresarios. Todos sabemos que no habrá ni un solo beneficio para los trabajadores y las PYMES", afirmó.

Bullrich también fue blanco de sus críticas. Aguiar recordó que fue denunciado penalmente por supuestas "amenazas públicas contra el orden constitucional". En respuesta, el dirigente señaló: "Está viendo a sus propios fantasmas que la persiguen". Además, atacó a los comunicadores que replicaron las acusaciones: "La ignorancia de quienes nos llaman golpistas preocupa. Ejercer el derecho a huelga no es golpista; golpista es pretender gobernar al margen de la ley y contra la Constitución".

El 65% de los jubilados está bajo la línea de pobreza.

La jornada promete ser intensa porque las organizaciones piqueteras y los jubilados comenzarán su movilización en Congreso antes de unirse a la ATE en Plaza de Mayo. Según el comunicado difundido por los jubilados, esta medida busca enfrentarse "contra la entrega y el ajuste, abajo el pacto del gobierno con Trump y con el Tesoro Yanqui".

Las organizaciones ya definieron un plan de lucha que comenzó el pasado 13 de noviembre con una concentración en el Obelisco. Después del 19, las acciones continuarán con una marcha en unidad durante los primeros días de diciembre y otra movilización en el aniversario del Argentinazo, el próximo 20 de diciembre.